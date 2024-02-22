聽新聞
test
0:00 / 0:00

總統交接前…赦扁議題又起 綠民代：應跟社會對話

聯合報／ 記者蔡晉宇林縉明屈彥辰／台北報導
總統交接前，是否特赦前總統陳水扁，再度引發討論。圖為陳水扁20日出席新書發表會。記者余承翰／攝影
總統交接前，是否特赦前總統陳水扁，再度引發討論。圖為陳水扁20日出席新書發表會。記者余承翰／攝影

蔡英文總統將交棒給總統當選人賴清德，是否特赦前總統陳水扁，再度引發討論。有媒體報導，指民進黨內部開始討論赦扁議題，並聚焦三個可能方向，包括蔡英文卸任前先特赦、賴清德就任後特赦、三位前總統所涉案件一併處理等。

民進黨立委莊瑞雄昨天表示，「不管採什麼方案，特赦阿扁就是好事」。民進黨中常委、北市議員許淑華說，要先充分溝通討論，跟社會對話。

新國會前天開議。據轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘昨天在民進黨中常會預告未來新國會「每天都會這麼激烈」；民進黨主席賴清德表示，雖然民進黨現在不是國會最多數，但仍然是執政黨，必須發揮穩定國家的力量，扮演改革第一品牌。

國民黨團與民眾黨團幹部今晚將餐敘，民眾黨主席柯文哲會親自參加，盼建立彼此溝通管道。民眾黨團總召黃國昌表示，雙方黨團幹部沒那麼熟悉，希望透過聚會，針對彼此未來要推動的改革法案廣泛交換意見，列為優先法案，回應大眾期待。國民黨團總召傅崐萁說，對柯文哲帶隊跟國民黨團共同工作會報餐敘，表達歡迎。

黃國昌表示，民進黨政府目前處於看守內閣，台灣社會不能等，如果民進黨不推動改革法案，就由在野黨來提出，今天會跟國民黨團溝通，例如國民黨立委羅智強提出的棄保潛逃罪、國會聽證調查制度、人事同意權等，有共識部分會迅速回應人民期待。

傅崐萁強調，在野黨應該攜手同心，共同制衡監督執政黨，這是在野黨天職，更是超過六成民意的期盼。

傅崐萁昨透露，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣將進入立法院外交及國防委員會，各委員會名單及預計召委人選將於周末的共識營公布。

國民黨 民進黨 特赦 蔡英文 陳水扁

延伸閱讀

國民黨立院布局受矚 「辣個男人」將入外委會、法律藍委全進司委會

非國會多數黨 賴清德：發揮穩定國家力量 扮改革第一品牌

金廈海域爭端升溫 賴清德三點表態：妥善處理、堅定執法、避免再現

傅崐萁批騙選票！蘇花安環評卡關 陳建仁：絕沒阻擋

相關新聞

基隆罷免市長疑綠操作 藍要反制

基隆東岸廣場易主產權爭議延燒，傳出有基隆市民在臉書社團發起「罷免市長」行動。市長謝國樑昨表示，這是民進黨在背後操作；國民...

美眾議員蓋拉格訪問團 今抵台

美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）來訪，將與蔡英文總統、總統當選...

總統交接前…赦扁議題又起 綠民代：應跟社會對話

蔡英文總統將交棒給總統當選人賴清德，是否特赦前總統陳水扁，再度引發討論。有媒體報導，指民進黨內部開始討論赦扁議題，並聚焦...

國民黨人事／吳清炎接行管會 秦日新駐美代表

選後人事調整，藍白都有異動。國民黨中常會昨通過一級黨務主管人事變動，立院黨團總召傅崐萁兼任政策會執行長；行管會主委邱大展...

未來規劃訪陸？ 黃國昌笑稱已遭列黑名單：早被中國BAN掉了

民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊今天接待德國馬歇爾基金會主任葛來儀訪團，會中針對國防外交、台美關係、兩岸議題交換意見。被...

紐約客為綠營穿梭台美20年 彭光理退休前憶過往秘辛

民進黨駐美代表處主任彭光理將卸任，他因傳教與台灣結緣，協助台灣民主運動，61歲披上戰袍替台灣向美發聲，走過民進黨對美關係...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。