綠委成立新南向國會聯誼會 盼爭取印尼對台有條件免簽

蔡政府上台後積極推動新南向政策，民進黨立委鍾佳濱、劉建國、許智傑、羅美玲等人今天發起新南向國家國會議員聯誼會，希望未來能在農業、醫療、教育等民生議題與新南向國家合作，成為民主與自由的聯盟。許智傑表示，觀光署將在28日於印尼雅加達設立台灣觀光服務處，未來希望爭取對台開放有條件免簽，讓民間互動更頻繁。

由立委鍾佳濱、劉建國、許智傑、羅美玲共同發起的泰國、印尼、菲律賓、越南、馬來西亞等國，以及新南向、新住民權益國會議員聯誼會成立大會今天成立，越南駐台副代表吳芳草（NGO Phuong Thao）、菲律賓駐台副代表魏珮柔（Alice Q. Visperas）也到場致意。

鍾佳濱表示，2016年蔡英文總統推動新南向政策以來，他就推動台灣與新南向國會議員聯誼會成立，並且已延續第三屆，這幾年台灣愈來愈多新住民加入，期待透過國會外交力量，不僅成為台灣外交部的堅實後盾，也加深民間對彼此文化的了解，未來在農業、醫療、教育等民生議題，台灣也樂於和新南向國家攜手並進，成為民主與自由的聯盟。

許智傑表示，身為台灣與印尼國會議員聯誼會的會長，他會積極推動台印兩國在農業科技等各方面持續交流；過去，他促進觀光局升級成為觀光署，現在，觀光署將在28日於印尼雅加達設立台灣觀光服務處，期待未來印尼能對台開放有條件的免簽及推展高雄與雅加達或峇里島直飛班機，以利民間頻繁互動。

擔任台灣與馬來西亞國會議員聯誼會長的羅美玲表示，現在將擔起台灣國會與馬來西亞交流的責任，也會借鏡南韓的新移民法規，透過國會力量，繼續深化台馬友好關係。

劉建國以台灣與泰國國會議員聯誼會長身份表示，這幾年台灣與泰國更有包機旅遊等民間互動，身為雲林縣的民意代表，他也期待透過農業和泰國培養更密切的合作關係。