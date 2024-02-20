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為黃捷搶麥互槓 徐巧芯還原過程：人若犯我 必加倍奉還
立法院今天開議，國民黨立法院黨團在議場杯葛，國民黨立委徐巧芯與民進黨立委黃爆發口角。
民進黨立委黃捷為了護航行政院院長陳建仁的施政報告，衝上前爭搶麥克風，引發徐巧芯不滿，兩人爆發激烈口角。
徐巧芯指出，黃捷動手搶國民黨立委羅智強的麥克風。為了避免到時候羅被碰瓷，她上前要求黃捷退後，過程當中都沒有動手，僅是排除，她自有分際。她在現場也對民進黨立委說，國民黨跟以前不一樣，不要以為我們很好欺負。敢動我們的人，搶我們的東西，是要付出代價的。
她表示，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還。」
徐巧芯說，民進黨立委喊說要開會，但他們從來不認真監督，只是護航放水，有什麼立場裝認真，民進黨立委喊要台中市長盧秀燕道歉，為何幫人民守護食安，驗出瘦肉精的市長要道歉，如果查到食安問題的人要道歉，是不是以後各縣市都不需要稽查了。
徐巧芯表示，行政院長施政報告後，該有的質詢一定會有，該表達的立場也絕對不會少。食安報告在立法院也會繼續協商，他們會繼續強力監督。
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