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國民黨撤案禮讓 藍白支持明加開院會邀陳揆食安專報

聯合報／ 記者歐陽良盈鄭媁／台北即時報導
立法院今天開議，民眾黨團立委入場前接受聯訪。記者歐陽良盈/攝影
立法院今天開議，民眾黨團立委入場前接受聯訪。記者歐陽良盈/攝影

藍白今一早就針對邀請行政院長陳建仁赴立院食安報告提出變更議程，民眾黨團總召黃國昌今天表示，食安問題全國人民都關心，今天一早送案，希望明天加開院會，國民黨版本撤案，希望藍綠對白提出加開食安專報的議程能支持。民眾黨團副總召黃珊珊透露，昨協商後和國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷通過電話。

傅崐萁則說，因為民眾黨也提出相關提案，國民黨團也支持，所以國民黨予以撤案。

黃珊珊表示，昨晚和傅崐萁、洪孟楷通過電話，她表達民眾黨立場，是希望能加開院會，加強監督力道，國民黨團希望能早點開議、討論食安問題，雙方立場是一致的。

黃珊珊說，昨天電話中雙方都表示了各自的立場，民眾黨絕對支持食安報告，希望在不影響現有議程下立刻加開，這樣才不會影響到議程，然後也展現立法院對這個問題的重視。

黃珊珊表示，國民黨立場應該也一樣，雙方都非常支持這個案子。昨晚說的很清楚民眾黨團會提的版本，今天早上才知道國民黨團撤案。

傳國民黨擬微杯葛行政院長陳建仁施政報告，民眾黨團是否加入？黃國昌說，讓陳建仁上台，讓陳建仁接受質詢，這是台灣社會大家共同的期待。傅崐萁則說，今天開議日會讓議事進行，人民的託付會堅持表達，

傅崐萁 國民黨 民眾黨 陳建仁 食安 黃國昌 黃珊珊

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