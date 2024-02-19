快訊

80歲父親吸鞭炮煙引發氣喘離世 男星悲慟趴棺：最痛苦過年

韓國瑜朝野協商破裂！黃國昌這提議難達共識 綠白不歡而散

金管會出招壽險業展開保衛戰 民眾買利變型保單要失血了？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新閣揆人選 吳子嘉大膽預言「特殊身分」：百分百不是民進黨

聯合新聞網／ 綜合報導
民進黨籍總統當選人賴清德將在5月20日就職，外界也關注人事布局。報系資料照／記者曾原信攝影
民進黨籍總統當選人賴清德將在5月20日就職，外界也關注人事布局。報系資料照／記者曾原信攝影

民進黨籍總統當選人賴清德將在5月20日就職，外界也關注人事布局，其中關於新閣揆人選，資深媒體人吳子嘉預言，根據賴多次強調「民主大聯盟」策略，新閣揆百分之百不會是民進黨的人，而是學界的重量級學者，有可能是中央研究院（中研院）院士等級。

賴清德當選總統後，多次強調未來會秉持「民主大聯盟」的理念組閣。而吳子嘉18日在節目《董事長開講》中被網友問到誰會是新閣揆，他也分析，賴清德在選戰中雖勝出，但僅收穫40％的選票，若想要提升支持度，就必須挑一名與產業界、科技界有關聯，且具備一定的國際聲望的學者，可能是中研院院士等級，並大膽預言「百分之百不會是民進黨籍，而是無黨籍」。

不過，吳子嘉也補充道，新閣揆很可能不會當太久，說不定半年後就會被換成「新潮流」成員。

事實上，關於新閣揆人選，目前總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰、有經濟專業的中研院院士朱敬一等人呼聲高，最終將由誰出線，是外界關注焦點。

中研院 吳子嘉 新潮流 林佳龍 民進黨 賴清德

延伸閱讀

點名唐鳳！砲轟數位部「成效不彰」 綠立委稱非內鬥

選前之夜不邀馬英九站台 蕭旭岑稱「錯誤決策」：掉40萬票

新閣揆人選非呼聲最高4人 沈富雄點名這兩人「不與人交惡」

新潮流將獨霸？ 郭正亮直言不可能：賴政府新閣揆「他」最有希望

相關新聞

新閣揆人選 吳子嘉大膽預言「特殊身分」：百分百不是民進黨

民進黨籍總統當選人賴清德將在5月20日就職，外界也關注人事布局，其中關於新閣揆人選，資深媒體人吳子嘉預言，根據賴多次強調「民主大聯盟」策略，新閣揆百分之百不會是民進黨的人，而是學界的重量級學者，有可能是中央研究院（中研院）院士等級。

62年前逢甲創校糾紛 監察院要求法務部平復不公義情事

監察院司法獄政委員會今天審查通過監察委員高涌誠、王幼玲調查陳會瑞案調查報告，陳會瑞在威權統治時期，因政治因素遭騙校、冤獄...

東岸商場產權爭議…林右昌斥謝國樑鬼扯 丟基隆人臉

基隆市東岸廣場重新招商爭議延燒，內政部長林右昌今天表示，此案爭議在於基隆市長謝國樑將基隆東岸商場的金雞母賤價委商，過程黑...

柯文哲市場改建藍議員擬送監院 白營：遺憾政治凌駕專業

台北市第一果菜暨魚貨批發市場改建工程案，國民黨議員游淑慧質疑，前市長柯文哲任內為了趕發包政績「減項發包」出下任市長若不追...

麥寮鄉長補選國民黨將徵召他 民進黨人選無共識難產

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二審判決當選無效已停職，將於4月13日投票補選，前縣議員許志豪表態參選，雲林縣長張麗...

台積電熊本廠24日開幕 賴清德感謝日本政府及國會支持

副總統賴清德今天接見日本參議員北村經夫與堀井巖，他表示，台灣人民在今年的總統大選中，用神聖的選票選擇了國家方向，要繼續在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。