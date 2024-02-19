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新閣揆人選 吳子嘉大膽預言「特殊身分」：百分百不是民進黨
民進黨籍總統當選人賴清德將在5月20日就職，外界也關注人事布局，其中關於新閣揆人選，資深媒體人吳子嘉預言，根據賴多次強調「民主大聯盟」策略，新閣揆百分之百不會是民進黨的人，而是學界的重量級學者，有可能是中央研究院（中研院）院士等級。
賴清德當選總統後，多次強調未來會秉持「民主大聯盟」的理念組閣。而吳子嘉18日在節目《董事長開講》中被網友問到誰會是新閣揆，他也分析，賴清德在選戰中雖勝出，但僅收穫40％的選票，若想要提升支持度，就必須挑一名與產業界、科技界有關聯，且具備一定的國際聲望的學者，可能是中研院院士等級，並大膽預言「百分之百不會是民進黨籍，而是無黨籍」。
不過，吳子嘉也補充道，新閣揆很可能不會當太久，說不定半年後就會被換成「新潮流」成員。
事實上，關於新閣揆人選，目前總統府秘書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、前文化部長鄭麗君、民進黨前主席卓榮泰、有經濟專業的中研院院士朱敬一等人呼聲高，最終將由誰出線，是外界關注焦點。
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