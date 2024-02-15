初五國運籤「龍虎相交、黃金變鐵」

大年初五，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺按慣例抽國運籤，結果抽出下籤，尤其籤詩的第一句「龍虎相交在門前」，解籤者指比喻為國內政治與兩岸關係，呼籲執政黨及朝野要以和為貴，為百姓福祉設想才會民生樂利。無獨有偶，台南鹿耳門天后宮「跋四季籤」，春、夏、秋、冬4支籤也都屬運勢中下籤，國運也不佳。

清水岩寺主祀觀音佛祖，昨早吉時抽出國運、工商和農牧籤詩3支籤，其中國運籤最受矚目，吸引參拜民眾圍觀，抽出的國運籤為「龍虎相交在門前，此事必定兩相連，黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙」，由社頭鄉民代表會主席陳慶福解讀籤詩。

陳慶福說，龍虎象徵執政與在野黨，也象徵兩岸，不僅國內朝野，連兩岸也要和氣，不要吵架，大家各退一步，避免意氣用事，要做對國家人民有利的事。

台南市鹿耳門天后宮「跋四季籤」則用來預測國家今年四季時序的運轉時勢，昨抽出春、夏、秋、冬4支籤也都屬運勢中下及中的籤，國運並不好。鹿耳門天后宮主委林瑞男表示，籤除象徵國事機宜，隨機自化，另一方面有助於士、農、工、商各行業掌握一年中運道興旺情況。

天后宮組長蔡嘉祥解籤表示，今年國運並不好，春季籤屬中下籤，夏季籤為中籤，秋季及冬季籤都屬中下籤。春季運勢不佳，保持平順即可，不要太衝；夏季籤運勢轉好，略往上衝；但秋季因龍虎相爭，要守住；冬季拚了兩敗俱傷，這個籤和4年前相似，都是大選結束後，也遇到新冠肺炎疫情。

民進黨彰化縣立委陳素月說，社頭清水岩寺籤詩很 「靈感」，可作大家的警惕，她認為，藍、綠、白3政黨要考量人民福祉，捨棄意識型態，別為反對而反對，否則朝野惡鬥將使國家無法運轉，受害的是百姓。

國民黨彰化縣立委謝衣鳯表示，社頭清水岩籤詩希望大家以和為貴，小至家庭，大至國家、社會，甚至美中對抗、國際關係，她認為政府應從人民福祉找到平衡點，而且「有理」才能以和為貴，不宜用政治立場來解決國家政策。