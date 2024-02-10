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春節加菜金慰勉警察憲兵 蔡英文：感謝留守崗位的辛勞

聯合報／ 記者／唐筱恬
蔡英文總統（中）今天在國安會秘書長顧立雄（左三）、國防部長邱國正（右三）、總統府副秘書長張惇涵（左一）等人陪同下，前往台北大直福西營區憲兵裝步239營，慰勉春節留守戰備的憲兵裝步239營。記者胡經周／攝影
蔡英文總統（中）今天在國安會秘書長顧立雄（左三）、國防部長邱國正（右三）、總統府副秘書長張惇涵（左一）等人陪同下，前往台北大直福西營區憲兵裝步239營，慰勉春節留守戰備的憲兵裝步239營。記者胡經周／攝影

今天是大年初一，蔡英文總統前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營進行春節慰勉，並頒發加菜金，慰勉警察同仁及國軍弟兄姊妹辛勞。蔡總統表示，今天是大年初一，祝福大家新年快樂，也感謝大家在崗位上的辛勞。

今天是農曆大年初一，總統蔡英文上午先後前往台北市中正一分局、台北市中正二分局、福西營區憲兵裝步239營頒發加菜金並獻上新年祝福，慰勉警察人員及國軍弟兄姊妹辛勞。隨後至台北市覺修宮、新北市竹林山觀音寺及桃園市中壢仁海宮祈福參香，並發送龍年新春福袋向民眾賀年。

總統府發布新聞稿指出，蔡英文於「福西營區憲兵裝步239營」致詞時表示，今天是大年初一，除了祝福國軍弟兄姊妹新年快樂，也感謝大家在崗位上的辛勞。

蔡英文指出，憲兵部隊是軍中紀律的標竿，239營更是憲兵唯一的裝甲部隊，肩負著衛戍中樞的重責大任。無論是每年的漢光演習，或是在台北市的災防搶救，以及維安特種勤務，都有239營官兵的身影。

蔡英文表示，雖然239營的任務很繁雜辛苦，但國軍弟兄姊妹總是兢兢業業，以迅速的應處能力完成各項任務，更在去年獲選國軍模範團體，非常不簡單。她期許大家未來繼續堅持精實勤訓，展現239營的堅韌戰力。

最後，蔡英文感謝239營弟兄姊妹堅守崗位，守護首都的安全。過年這幾天受到冷氣團影響，氣溫較低，她也請大家注意保暖，「大家辛苦了」。

憲兵 蔡英文

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