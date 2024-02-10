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湧蓮寺國運籤指兩岸恐有衝突 柯文哲：關關難過關關過

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新北市蘆洲區湧蓮寺昨天晚上抽出俗稱「公籤」的國運籤，「士籤」到中下籤，被解讀兩岸可能會有衝突。民眾黨主席柯文哲（中）今天受訪被問到此事回應，「關關難過關關過」。記者張裕珍／攝影
新北市蘆洲區湧蓮寺昨天晚上抽出俗稱「公籤」的國運籤，「士籤」到中下籤，被解讀兩岸可能會有衝突。民眾黨主席柯文哲（中）今天受訪被問到此事回應，「關關難過關關過」。記者張裕珍／攝影

新北市蘆洲區湧蓮寺昨天晚上抽出俗稱「公籤」的國運籤，其中「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。民眾黨主席柯文哲今天受訪被問到此事，是否要提醒準總統賴清德來處理兩岸事務？柯文哲說，「關關難過關關過」，台灣人民遇到困難會想辦法過去的。

柯文哲針對國運籤被指兩岸可能會有衝突的說法，他表示，「反正還是這樣，一定關關難過關關過，台灣人民還是有智慧的，遇到困難會想辦法過去」。

昨天除夕團圓夜，柯文哲回到新竹市老家跟爸媽、家人一起吃團圓飯，被問到有沒有收到爸媽紅包？柯文哲笑說，爸爸沒有給他，是直接給自己的兒子、女兒，「但是包多少不知道，因為小孩子拿到之後趕快就收起來。」

至於柯文哲小年夜當天在臉書發反省文，提到包括「是否參選2024、何時宣布、副手人選、選戰主軸」等每項都是重大抉擇，也自省，自己是否做出了那些錯誤的決定。有媒體問他有反省了什麼？柯文哲說，「大年初一不要講這個，以後專訪再處理」。

台灣人 柯文哲

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