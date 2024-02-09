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除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

馬英九親自發送手寫春聯和紅包袋 日期時間地點看這查

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為前總統馬英九（中）小年夜到興隆市場發送春聯和紅包袋。記者余承翰／攝影
圖為前總統馬英九（中）小年夜到興隆市場發送春聯和紅包袋。記者余承翰／攝影

前總統馬英九親筆揮毫龍年春聯「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，春節期間展開發送春聯和紅包袋行程，歡迎民眾索取。馬英九在臉書表示，他會在走春拜廟祈福時，親自發送手寫春聯和紅包袋給大家，「祝大家龍年行大運，富貴龍總來」。

馬英九發送手寫春聯和紅包袋行程：

2月10日（周六）大年初一：9:15景美集應廟、10:10台北行天宮、11:40艋舺龍山寺、14:10松山奉天宮、15:10松山慈惠堂、16:10松山慈祐宮。

2月11日（周日）大年初二：8:30馬家庄、9:40新竹城隍廟。

2月13日（周二）大年初四：9:00神岡順濟宮、10:15后里中社花市。

2月18日（周日）大年初九：8:50指南宮。

馬英九親筆揮毫龍年春聯「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」。圖／取自馬英九臉書
馬英九親筆揮毫龍年春聯「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」。圖／取自馬英九臉書
馬英九發送手寫春聯和紅包袋行程一覽。圖／取自馬英九臉書
馬英九發送手寫春聯和紅包袋行程一覽。圖／取自馬英九臉書

春聯 紅包 馬英九

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