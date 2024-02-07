邦交再傳警訊 瓜地馬拉盼與陸貿易

繼太平洋友邦吐瓦魯日前傳出外交警訊，我中美洲友邦瓜地馬拉外長日前接受採訪也透露，瓜國正考慮和中國大陸發展正式貿易關係。我外交部昨表示，瓜地馬拉總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）曾主動表示將信守維護台瓜邦誼，且阿雷瓦洛在選前、選後都多次表達支持台瓜邦交，立場始終一致。

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲近日接受路透社專訪表示，「我們將繼續和台灣在現有層面上合作，但總統指出，我們不能忽視中國所代表的的分量及實力。」馬蒂內茲表示，「我們有意和他們接觸，嘗試發展一些貿易方面的關係。」他表示，具體做法可能是成立「貿易代表處」，協助瓜地馬拉產品尋找中國市場。

我外交部表示，已多次說明，瓜國總統阿雷瓦洛無論在選前或勝選後都曾多次公開表達支持台瓜邦交，其立場始終一致；且外交部長吳釗燮於今年一月十四日出席瓜國新任總統及副總統就職典禮期間，阿雷瓦洛總統曾主動向吳釗燮表示將信守維護台瓜邦誼，並樂願與我國持續加強合作，使台瓜雙邊友好關係更加茁壯。

路透報導，中國近年來加強對拉丁美洲的經濟影響，而拉美國家向來與美國關係密切。許多中美洲國家近年紛紛與台灣斷交轉與中國建交，同時，台灣也表示不想再在所謂的「金援外交」中，與更富裕的中國競爭。

瓜地馬拉是台灣僅存十二個邦交國之一，其他友邦包括歐洲地區的教廷；亞太地區的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯；非洲的史瓦帝尼；拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森。

【記者黃雅慧／綜合報導】我邦交國瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）接受路透專訪稱，正考慮與中國大陸發展正式貿易關係，另一方面將繼續和台灣維持「現有關係」。中國大陸外交部發言人汪文斌昨回應，「一中原則」是中方與所有國家合作基礎，希望瓜地馬拉新政府順應歷史大勢和時代潮流，盡早做出符合瓜地馬拉國家和人民根本和長遠利益的正確決斷。

汪文斌稱，全世界已有一八三個國家與中國建立外交關係，充分表明堅持一個中國原則是大勢所趨。