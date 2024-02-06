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蔡英文登太平島？ 蘇起：若解放軍戰機伴飛 非常難看

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國安會前秘書長蘇起今上午接受「POP嗆新聞」廣播專訪。圖／擷取自POP radio YT頻道
國安會前秘書長蘇起今上午接受「POP嗆新聞」廣播專訪。圖／擷取自POP radio YT頻道

「南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程」1月峻工，蔡英文總統是否登島主持啟用典禮備受矚目。國安會前秘書長蘇起今天接受廣播專訪時表示，蔡總統登島的可能性很小，一是美國因素，二是人身安全考量。

蘇起今上午接受「POP嗆新聞」廣播專訪，主持人黃暐瀚問，前總統陳水扁、馬英九任內最後一年都有登上太平島，蔡總統卸任前是否有望登島？

蘇起表示，蔡總統90%不會去，除了美國不樂見台灣攪到南海問題，他認為更大的理由是蔡總統人身安全的考量，作為任何國家的總統，安全是第一位，「4小時航程、1600公里，你飛得過去，回得來嗎？」

蘇起表示，大陸的戰鬥機太多了，到時候這個就算不把你打下來，派幾架戰鬥機在旁輪流伴飛，相片照出來，左右包夾，那就非常難看，所以打下來更不要說了，我國戰鬥機完全沒有辦法來護航，所以他估計光是安全理由就足夠讓蔡總統不去太平島。

蘇起也說，現在南海問題還是很緊張，菲律賓與中國大陸關係緊張，這也是一個額外因素，美國希望台灣不要加進來，蔡英文飛這一趟，等於在把台灣的角色突顯出來，南海多了一人在攪局，所以美國一定不會樂見蔡英文去。

至於海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）有無可能會終止，蘇起認為，不會完全斷掉，大陸很多人在講動武，大陸國家主席習近平一直沒有沒有下這個決定，是因他們有很多考量。大陸內部政治局裡，超過一半的人都來過台灣；就算沒有來過，他的太太或是親戚朋友都來過台灣。

蘇起說，早年這些來台灣的人對台灣印象都很好，他們骨子裡面不希望傷害台灣人傷得太深，免得將來弄一道疤、傷痕，就像俄國跟烏克蘭同文同種，將來他們怎麼相處？可是現在民進黨有些人就想利用這種心理來玩邊緣遊戲。所以他評估北京當局不會把ECFA做得太絕，選擇性的經濟手段可能會有，但全面終止「好像還沒到那個程度」。

蔡英文 蘇起

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