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批陳昭姿潑婦罵街 柯建銘：本想回韓國瑜 沒看到我在眨眼？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者邱德祥／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者邱德祥／攝影

有關立法院正副院長選舉的無效票爭議，民眾黨立委陳昭姿昨天在黨團協商提出抗議，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，奉勸陳昭姿不要再掩耳盜鈴、陷民眾黨團總召黃國昌於不義，違法的事情就是違法，沒有協商的餘地，也沒有表決的餘地，昨天那種潑婦罵街的場景，「30年來在立法院，從來沒有看過這麼不禮貌的行為。」

立法院長韓國瑜昨天召集黨團協商，研商新會期開議日期，韓國瑜在會議開始進行之前，先與朝野黨團總召進行合影，陳昭姿突然向柯建銘喊話「你怎麼可以這樣對我，我明明就是不小心的」。民眾黨中評會今天舉行臨時會，討論陳昭姿爆發的無效票爭議。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，柯建銘受訪時表示，「應該翻過這一頁了」，奉勸陳昭姿不要再掩耳盜鈴，甚至是陷黃國昌於不義，因為黃國昌曾經在媒體上講過，「假如連蓋票都沒有蓋好，代表沒有能力擔任立委，民眾黨要開除黨籍」，後來陳昭姿請辭民眾黨團幹事長，今天民眾黨中評會也要開會討論，想當然都必有理由。

柯建銘說，民眾黨要全黨挺一人，民進黨團也都尊重，但是道理就是道理，「妳以為我不講這句話，就可以詮釋妳的行為，所有人都會相信妳嗎？」完全就是掩耳盜鈴，違法的事情就是違法，沒有協商的餘地，也沒有表決的餘地，這是很基本的道理，請陳昭姿適可而止，再繼續爭辯下去，也不會有什麼道理。

柯建銘還說，昨天大家在合影的時候，陳昭姿突然衝進來潑婦罵街，自己在立法院30年以來，從來沒有看過這麼不禮貌的行為，她把民進黨踩在腳底下，不可不怒，「韓國瑜叫我看他的眼睛，我本來想回他一句，你沒看到我在眨眼睛嗎？」

柯建銘直言，這不是一句息怒就可以帶過，而是民進黨團的基本立場，他要先把立場講清楚，「我代表民進黨團，豈可容忍任何人踐踏民進黨，這是大是大非的問題，否則我大可不用生氣，但是我一定要生氣、故意要生氣，這是基本立場。」

民眾黨 民進黨 陳昭姿

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