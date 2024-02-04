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時代力量唯一1席直轄市議員 吳佩芸晚間宣布退黨：以無黨籍身分繼續改革
時代力量再掀退黨潮？原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。吳佩芸為時代力量唯一1席直轄市議員，此次吳退黨，時代力量僅剩5名市議員、1名鄉民代表。
吳佩芸說，她素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，她曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過。
吳佩芸感謝所有支持者，有了大家，才有現在的她，希望未來在不同的道路上，都能持續推動一個更好的台中、更好的台灣。
吳佩芸提到，看到過去許多夥伴已經離開，無論是退黨，或是離開黨的工作崗位，她相信，大家仍會用其他形式，在不同的角落繼續堅持初衷及理念。
吳佩芸感謝黨，曾經對她的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌、邱顯智、徐永明、高鈺婷、陳椒華、王婉諭的付出與貢獻，也謝謝一起合作過的黨工、志工朋友給她的教導與幫助。
吳佩芸原為藥師，踏入政壇後，曾擔任時代力量秘書長、時代力量台中黨部副執行長，為黨內重要政治明星。2018年以時代力量黨籍參選台中市議員，僅以9票之差成為落選頭，2022年捲土重來，以1.4萬票當選。
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