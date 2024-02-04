快訊

時代力量唯一1席直轄市議員 吳佩芸晚間宣布退黨：以無黨籍身分繼續改革

民眾黨舉辦謝票茶會！前立委陳琬惠疑惑喊「我沒訊息」 柯辦發聲了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時代力量唯一1席直轄市議員 吳佩芸晚間宣布退黨：以無黨籍身分繼續改革

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，她已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身份，繼續在改革道路上努力。記者劉柏均／攝影
原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，她已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身份，繼續在改革道路上努力。記者劉柏均／攝影

時代力量再掀退黨潮？原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身分繼續在改革道路上努力。吳佩芸為時代力量唯一1席直轄市議員，此次吳退黨，時代力量僅剩5名市議員、1名鄉民代表。

吳佩芸說，她素人參政迄今，仍覺得這條路是艱難的。但覺得很幸運、也很感謝的是，她曾有機會與一群堅持著進步改革、公平正義的夥伴，一起努力過。

吳佩芸感謝所有支持者，有了大家，才有現在的她，希望未來在不同的道路上，都能持續推動一個更好的台中、更好的台灣。

吳佩芸提到，看到過去許多夥伴已經離開，無論是退黨，或是離開黨的工作崗位，她相信，大家仍會用其他形式，在不同的角落繼續堅持初衷及理念。

吳佩芸感謝黨，曾經對她的栽培與提攜，感謝時代力量歷任黨主席林昶佐（創黨總隊長）、黃國昌邱顯智徐永明高鈺婷陳椒華王婉諭的付出與貢獻，也謝謝一起合作過的黨工、志工朋友給她的教導與幫助。

吳佩芸原為藥師，踏入政壇後，曾擔任時代力量秘書長、時代力量台中黨部副執行長，為黨內重要政治明星。2018年以時代力量黨籍參選台中市議員，僅以9票之差成為落選頭，2022年捲土重來，以1.4萬票當選。

原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，她已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身份，繼續在改革道路上努力。圖／翻攝自吳佩芸臉書
原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，她已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身份，繼續在改革道路上努力。圖／翻攝自吳佩芸臉書

吳佩芸 徐永明 時代力量 林昶佐 王婉諭 邱顯智 陳椒華 高鈺婷 黃國昌

延伸閱讀

收費好省！中市3處公有停車場 今起試辦大重機停機車格

陳椒華控台糖涉嫌圖利財團 台中東大開發案全用公有地

時力2024立委選舉團滅 王婉諭：不放棄地方經營備戰2026

時力批大肚山開發過度要求撤回東大案 中市府：會納意見

相關新聞

時代力量唯一1席直轄市議員 吳佩芸晚間宣布退黨：以無黨籍身分繼續改革

時代力量再掀退黨潮？原時力台中市議員吳佩芸今晚發文表示，已將放棄黨籍聲明書寄出，此刻起，她將以無黨籍身分繼續在改革道路上...

民眾黨舉辦謝票茶會！前立委陳琬惠疑惑喊「我沒訊息」 柯辦發聲了

民眾黨主席文哲今天出席北區謝票茶會，前立委陳琬惠事後卻在臉書表示，「今日最疑惑，我沒訊息」，柯文哲辦公室發言人陳智菡晚間...

柯文哲：民眾黨缺傳統媒體地方組織 要開網路電視台

民眾黨主席柯文哲今天說，選後正在寫檢討報告，估計要花半年，民眾黨沒有傳統媒體，也沒地方組織，因此決定要開網路電視台；這次...

新閣揆條件 學者：能協調、藍白可接受

「新閣揆若願意展現妥協態度、降低派系色彩，較容易在國會中獲得藍白支持！」針對新閣揆人選，學者曲兆祥分析，人選首要考量並非領導力，而是協調性，另外也要避免是新潮流人選，才能避免民眾黨關鍵少數的抵制。學者陳俐甫則說...

出席北區謝票！柯文哲嘆：民眾黨沒有媒體、沒有組織 只有倒楣

為感謝2024總統大選，民眾黨各地方黨部、志工團隊的協助，柯文哲今天出席北區謝票茶會，慰勞夥伴，聆聽同仁寶貴意見，以做為...

柯文哲「大學投票說」挨轟歧視 白營喊被誤解：每個年齡層都是要爭取的對象

民進黨立委林楚茵批評民眾黨主席柯文哲有歧視發言，民眾黨秘書長周榆修今天表示，民進黨對柯文哲就是膝反射，沒有什麼好大驚小怪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。