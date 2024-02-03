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蔡政府國慶日必吵 近年「中華民國被消失」爭議一次看

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
針對前總統馬英九去年以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，時任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出歷年國慶主視覺，指出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。圖／聯合報系資料照片
針對前總統馬英九去年以國慶日（Taiwan National Day）主視覺為由拒絕出席國慶大典，時任慶籌會主任委員的立法院長游錫堃（圖）拿出歷年國慶主視覺，指出2010年馬英九主政時期的國慶主視覺，下方的英文也是寫上「Taiwan」。圖／聯合報系資料照片

民進黨政府執政以來，每逢國慶日都會引發在野黨質疑，明明是中華民國國慶日，但中華民國卻被消失了，取而代之的是更多台灣元素，遭批是在變相搞台獨，盤點近4年來國慶日相關朝野交鋒，也多圍繞此議題。

2020年，國慶主視覺設計曝光，凸顯台灣驕傲，但沒有中華民國四個字，引發在野黨砲轟。內政部政務次長陳宗彥表示，近幾年的主視覺圖樣皆沒有國旗，但請大家放心，國旗絕對不會在國慶典禮上不見，這僅是主視覺圖樣，在整體視覺系統設計時，包括提袋、證件、邀請卡，網站上都會搭配上國旗與慶祝中華民國109年國慶字樣，會有完整搭配。

2021年，國慶籌備委員會公布國慶大典「金陽雙十」主視覺設計，國民黨表示，民進黨執政下的國慶設計，再度讓國號、國旗被消失，雖然慶祝中華民國國慶，卻又掛上「Taiwan National Day」，中文更不見任何國號字樣。

國民黨指出，國慶籌備委員會文字說明「歷經半個多世紀淬煉，民主自由守護著台灣人的安全、維持印太區域的穩定…」，公然竄改中華民國110年的歷史事實，應被譴責，到底「半個多世紀」說法從何而來？怎麼起算？慶祝中華民國110年國慶，然而民進黨政府陳述國家的歷史卻直接腰斬，讓110年直接砍半，究竟意圖偷渡的是何種主張與概念？

2022年，國慶主題「守土衛國、你我同行」，英文標語為「TAIWAN NATIONAL DAY 2022」。前總統馬英九籲，不要再以「台灣國慶日」做為國慶英文名稱。

國民黨表示，對照去年民進黨政府推出新版護照，同樣也是放大「TAIWAN」字樣，再讓中華民國的英文國號極小化，「REPUBLIC OF CHINA」淪為環繞國徽外的迷你綴飾，透過護照設計、國慶日主視覺使出各種如出一轍的小動作，蔡政府根本是「英文台獨」，難道國家是中華民國，有這麼不敢告訴外國人嗎？

2023年，蔡政府繼續沿用「Taiwan National Day」，馬英九批評，這是將中華民國國慶日變成台灣國國慶日，是不折不扣的台獨路線，因此拒絕出席去年的雙十國慶。總統府回應，國慶大會活動名稱與往年並無不同，馬英九過去也都有出席，不理解改變的原因。

國慶 國旗 蔡英文 馬英九

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