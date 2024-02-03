影／和楊瓊瓔一起送春聯 馬英九：很多優秀年輕人都當上立委

前總統馬英九今天和立委楊瓊瓔到台中潭子區潭水亭和大雅永興宮送春聯，馬英九表示，楊瓊瓔努力下，該區立委選舉非常成功，他見過的很多優秀年輕人都當上立委，對台中和台灣都很正面，他說楊瓊瓔在地方耕耘多年，有這樣成果，他來此表示敬意和謝意。

馬英九和楊瓊瓔等人今天上午先到潭子區潭水亭春聯，再到大雅區永興宮，民眾早已在場排隊等候，馬英九等人先入廟參拜再送春聯，有些婆婆媽媽喊著「好帥」，搶著要拍照，也有人說，馬前總統年紀大，講話聲音不再像以前宏亮。

馬英九表示，他小時候住在萬華龍山寺旁，龍山寺拜觀音，今天來的潭水亭也是拜觀音，他和觀音很熟，他說拜廟有社會教育功能。今天送春聯，因為春聯是中國重要傳統，送走兔年，迎來龍年，他祝大家做什麼事都成功。 前總統馬英九今天和立委楊瓊瓔到台中潭子區潭水亭送春聯，民眾排隊索取。記者黃仲裕／攝影 前總統馬英九今天和立委楊瓊瓔到台中潭子區潭水亭送春聯，民眾排隊索取。記者黃仲裕／攝影 前總統馬英九今天和立委楊瓊瓔到台中潭子區潭水亭送春聯，民眾排隊索取。記者黃仲裕／攝影

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