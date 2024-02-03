影／和楊瓊瓔一起送春聯 馬英九：很多優秀年輕人都當上立委
前總統馬英九今天和立委楊瓊瓔到台中潭子區潭水亭和大雅永興宮送春聯，馬英九表示，楊瓊瓔努力下，該區立委選舉非常成功，他見過的很多優秀年輕人都當上立委，對台中和台灣都很正面，他說楊瓊瓔在地方耕耘多年，有這樣成果，他來此表示敬意和謝意。
馬英九和楊瓊瓔等人今天上午先到潭子區潭水亭春聯，再到大雅區永興宮，民眾早已在場排隊等候，馬英九等人先入廟參拜再送春聯，有些婆婆媽媽喊著「好帥」，搶著要拍照，也有人說，馬前總統年紀大，講話聲音不再像以前宏亮。
馬英九表示，他小時候住在萬華龍山寺旁，龍山寺拜觀音，今天來的潭水亭也是拜觀音，他和觀音很熟，他說拜廟有社會教育功能。今天送春聯，因為春聯是中國重要傳統，送走兔年，迎來龍年，他祝大家做什麼事都成功。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言