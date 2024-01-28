趙少康：NCC委員推薦 應藍3白1

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導
中廣前董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供
中廣前董事長趙少康。圖／趙少康辦公室提供

中廣前董事長趙少康日前提出國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員提名應採「政黨比例」，趙昨再提出，今年新任四位委員應由國民黨推薦三人，民眾黨推薦一人，加上民進黨提名、未卸任的三位委員，一共七位委員，按三比三比一的比例。如此一來，民眾黨又成關鍵少數。

趙少康指出，讓ＮＣＣ委員會多元化，符合民進黨總統當選人賴清德「民主大聯盟」的構想，否則像以前民進黨通吃，敢叫成立什麼大聯盟？乾脆叫「一言堂委員會」好了。

國民黨發言人楊智伃表示，ＮＣＣ的改革勢在必行，國民黨作為立院最大黨團，絕對會在未來強力監督、保障全民新聞與言論自由的權益，找回該有的公平正義，接下來四位新任ＮＣＣ委員的提名，黨中央尊重黨團自主，一定團結一致，強力監督改革。國民黨立委洪孟楷說，確實應考量新民意，用國會的席次比例來提名ＮＣＣ委員，這樣既能反映民意，也避免一黨獨大之嫌。

民眾黨準立委林國成表示，ＮＣＣ委員依照政黨比例分配合理，且民眾黨在國會為第三大黨，也有黨團運作，依政黨比例分配委員席次也是合理。

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