吐國選後邦交生變？ 外交部：當選議員多支持台吐邦誼

我友邦吐瓦魯（Tuvalu）26日舉行全國大選，據報導，親台現任總理拿塔諾（Kausea Natano）未取得議員席次，而另一位尋求重新審視與台灣兩國關係的現任財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）則順利當選，未來將尋求競選總理。外交部表示，據外交部目前掌握吐國選舉結果，已知的當選人大部分都與我國大使館互動頻繁，立場友善，並支持維護兩國邦誼。

對於吐瓦魯在選前選後都有媒體報導外交關係可能有變，外交部今指出，選舉過程中各黨派候選人輪替是民主體制國家正常情形，對於吐國少部分友我政要敗選，卻有媒體認為是台吐邦誼可能生變的報導，外交部表達遺憾。

外交部強調，我國與邦交國吐瓦魯國共享民主、自由、法治等普世價值，並對於吐國透過公開、透明及平和的民主機制舉行大選及吐國人民自主決定產生的相關選舉結果表示尊重，外交部將密切注意選後吐國政局發展，持續深化與吐國新任國會議員當選人的友好情誼及雙邊合作，確保兩國邦誼穩固。

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