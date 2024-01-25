綠能你不能？綠營曾留言惡毒譏諷「吳斯懷坐輪椅」 哏圖被翻出
國民黨不分區立委當選人謝龍介侄子謝克洋在臉書表示，過去國民黨立委吳斯懷因手術坐輪椅，卻被綠營大肆嘲諷，有側翼將照片製作哏圖在網路瘋傳，現在這群人會氣噗噗地全部跳起來，是因為他們就只在乎民進黨被嘲諷，如此而已。
吳斯懷因為手術後，必須坐輪椅出席立法院院會，他的臉書遭到綠營側翼攻擊，貼文留言區有許多網路側翼留下的惡毒歧視留言，包括「當大家在搖滾區high，你卻只能在旁邊賣口香糖」，「中風了喔還坐輪椅」，「我想要買口香糖，請問一包多少錢」，「吹個冷氣腿就動不了了，真的厲害」，「輪椅坐好坐滿，不要一時衝動站起來」，「都坐輪椅了還去刷存在感」，「大家站著你還敢坐著啊」等。
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