總統應定期赴院報告 藍營促國會改革

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

國民黨肩負改革國會任務，決定要求賴清德到立法院進行國情報告！國民黨新科立委羅智強23日於記者會說，此外獨立機關與行政首長的任命權，也應受國會監督。國民黨不分區立委翁曉玲則呼籲，盼未來能明文規定，強化立委調查權，以增加監督政府的能力。

推立院首長記名投票

羅智強強調，過去民進黨一黨獨大，立法院淪為「橡皮圖章」，導致許多國會改革的意見無法通過，甚至出現濫權、踐踏人民自由的狀況，未來持續監督民進黨與推動國會改革，是國民黨進入立法院的兩大責任。

隨著立法院長選舉將近，國民黨已確定推出不分區立委當選人韓國瑜、立委江啟臣組成「韓江配」。羅智強說，首先會推動國會陽光法案，要求國會正副院長選舉，採取記名投票的制度。

國民黨不分區立委翁曉玲也說，目前已有地方議會首長採記名投票，這其實是議員對選民與選票負責的表現。她說，立委也需要對選民與政黨負責，雖然可能無法及時推動《立法院長互選辦法修法》馬上改成記名投票，但立委還是能透過「公開亮票」的方式，促成負責任的政黨政治。

總統應赴國會報告

羅智強強調，國會改革還包括「總統應赴立法院進行國情報告，更要成為常態」、「獨立機關至行政首長之人事任命應受國會監督」、「推動調查權和聽證權」與「制定藐視國會罪」。

翁曉玲進一步指出，立委雖然有「文件調查權」，但僅能單純調查文本數據資料，卻無法調查相關證人，恐弱化立委監督的能力。她說，大法官已經肯認立法院有調查權，盼未來能夠在明文規定，加強立委們監督的權力。

藍白良性競爭

民眾黨先前也提出「國會改革」的意見，是否這是國民黨向其拋出合作的橄欖枝？羅智強回應說，政黨有彼此的主體性，同屬在野黨就一定會有良性的競爭，樂見民眾黨提出不錯的改革政策，就看何者的法案能更有效強化民主制衡，都會採納。

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