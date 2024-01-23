吐瓦魯有斷交危機？ 郭正亮曝「吳釗燮更擔心這2國」：全看賴清德言行
我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。對此，前立委郭正亮22日表示，吐瓦魯的消息其實傳很久了，事實上外交部長吳釗燮擔心的是瓜地馬拉、海地這樣的國家，因此總統當選人賴清德的言行至關重要。
吐瓦魯傳斷交，雖外交部澄清，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。但郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「吐瓦魯的消息其實傳很久了」，該國與於諾魯一樣位在南太平洋，所以就是連動的，人口都非常少。
郭正亮並指出，「事實上吳釗燮可能還在擔心的是瓜地馬拉、海地這種國家，但這些會取決於賴清德的言行」，因為中國大陸不是非拿瓜地馬拉、海地不可，也許更重視巴拉圭，「這只是外交戰，還有經貿、軍事，各式各樣都有可能搬出來」。
對於吐瓦魯可能出現斷交風險，有涉外人士表示，吐瓦魯大使直接在外媒報導中透露外交轉向的訊號，其舉動有些「突兀」，相關的發言有待進一步查證，不排除是想透過類似發言，向澳洲爭取支援。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言