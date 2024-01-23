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吐瓦魯有斷交危機？ 郭正亮曝「吳釗燮更擔心這2國」：全看賴清德言行

聯合新聞網／ 綜合報導
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
外交部長吳釗燮。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。對此，前立委郭正亮22日表示，吐瓦魯的消息其實傳很久了，事實上外交部吳釗燮擔心的是瓜地馬拉、海地這樣的國家，因此總統當選人賴清德的言行至關重要。

吐瓦魯傳斷交，雖外交部澄清，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。但郭正亮22日在政論節目《新聞大白話》中表示，「吐瓦魯的消息其實傳很久了」，該國與於諾魯一樣位在南太平洋，所以就是連動的，人口都非常少。

郭正亮並指出，「事實上吳釗燮可能還在擔心的是瓜地馬拉、海地這種國家，但這些會取決於賴清德的言行」，因為中國大陸不是非拿瓜地馬拉、海地不可，也許更重視巴拉圭，「這只是外交戰，還有經貿、軍事，各式各樣都有可能搬出來」。

對於吐瓦魯可能出現斷交風險，有涉外人士表示，吐瓦魯大使直接在外媒報導中透露外交轉向的訊號，其舉動有些「突兀」，相關的發言有待進一步查證，不排除是想透過類似發言，向澳洲爭取支援。

吐瓦魯 瓜地馬拉 郭正亮 吳釗燮 外交部 賴清德

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