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吐瓦魯傳大選後與我斷交 吳釗燮稱邦誼穩固

聯合報／ 記者陳熙文林銘翰／台北報導
我太平洋友邦吐瓦魯國將於26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在選後承認中華人民共和國，等於與我國斷交。圖／本報資料照片
我太平洋友邦吐瓦魯國將於26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在選後承認中華人民共和國，等於與我國斷交。圖／本報資料照片

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。

外交部說，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。

但是學者呼籲，政府應盡快進行查證，向國人說明情況。

據外媒「澳洲人報」指出，潘恩鈕受訪時表示，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐國可能在一月廿六日大選後，跟隨諾魯，做出外交轉向，轉為承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

然而，外交部長吳釗燮日前接受澳洲人報專訪時表示，我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題上與吐國共同合作。

外交部也表示，吐瓦魯的總督、總理、外交部長等政府高層，以及國會議長、還有朝野各界政要，在我國順利完成民主選舉後，曾致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定護守兩國邦誼的立場。

對於吐瓦魯可能出現斷交風險，有涉外人士表示，吐瓦魯大使直接在外媒報導中透露外交轉向的訊號，其舉動有些「突兀」，相關的發言有待進一步查證，不排除是想透過類似發言，向澳洲爭取支援。

政大國際事務學院副院長盧業中也呼籲政府應盡快查證，向國人說明情況。他並提醒執政黨，在面對斷交風險時，不該抹煞「中華民國」，一來賴清德才剛當選中華民國總統，二來賴承諾要延續蔡政府路線、維持現狀，不該在出現斷交的時候，就否定中華民國。

民眾黨主席柯文哲則表示，兩岸關係長期處於緊張狀態，賴清德當選總統，本來就預期中國會出招。

柯說，要怎麼降低緊張關係，恐怕是民進黨政府要頭痛的題目，「困難還是要想辦法解決」。

吐瓦魯 外交部 澳洲 斷交 賴清德 吳釗燮

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