影／市長之戰起手式？陳亭妃今啟動騎鐵馬宗教之旅

台南市立委陳亭妃以民進黨第一高票當選，今天以騎單車的方式，展開深度宗教之旅，她表示，此趟是感恩也是祈福，為台灣加油。陳亭妃5年前參加黨內市長初選落敗，這幾年來積極耕耘地方，放眼下屆市長初選可見，此次拜廟宗教之旅，被認為是黨內初選的起手式。

陳亭妃這次參選台南市第3選區立委，以13萬2千多票連任立委成功，除了是台南第一高票，也是民進黨第一高票，以及全國女性候選人第一高票，今天上午她與市議員妹妹陳怡珍騎單車到南市北區大港寮大興宮參拜，接著騎單車展開宗教之旅。

陳亭妃說，此次宗教之旅是感謝鄉親支持，讓她拿到黨內得票數第一名，民進黨在這屆立委選舉所拿到的席次不如預期理想，但台南鄉親卻給她很大鼓勵，讓她的得票率超越上次選舉，突破7成；最近看到國會還沒開議，但已吵成一團，還有政黨說要選院長的人提政見，此氛圍有點詭譎。因此希望透過宗教之旅為台灣祈福與加油。

陳亭妃希望各政黨是為百姓利益著想、為台灣未來打拚，不是為自己的政黨，這次展開拜廟祈福，是感恩、祈福，也是為台灣加油。 台南市立委陳亭妃感謝鄉親給她最高票，今起展開宗教之旅。記者鄭惠仁／攝影

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