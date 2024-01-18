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台灣啟動政權交接 駐美代表：持續與美保持緊密聯繫

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變；美方也一再對台灣強調對台政策的一致性，強調重視台海的安全與穩定。華盛頓記者張文馨／攝影
中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變；美方也一再對台灣強調對台政策的一致性，強調重視台海的安全與穩定。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表俞大㵢17日在雙橡園對媒體表示，台灣選舉結束，駐美代表處將持續維護國家利益，並跟美國保持非常緊密的聯繫，這不會改變；美方也一再對台灣強調對台政策的一致性，強調重視台海的安全與穩定。

台灣選後兩天就發生諾魯突襲斷交事件，外界擔憂北京對台的外交壓力將接踵而至；俞大㵢表示，這次選舉結束後，除了美國，甚至以往不表態的國家都紛紛對台灣民主選舉表達肯定，這些理念相近國家也都在討論關心，持續表達並呼籲中方，不接受北京以軍事或經濟脅迫來改變台海現狀。

俞大㵢說，與諾魯斷交後，幾乎中華民國其他所有的邦交國都透過聲明來支持台灣，重申對台邦交的穩定；台灣會以最大誠意跟所有邦交國以互惠互利的方式交往，呼籲邦交國們不要被北京利誘；談到對加勒比海和中南美洲國家的邦交，他說，目前相當穩固。

俞大㵢表示，美方對台灣提到的強烈訊息是，非常重視台海的安全穩定，任何一方不能片面透過軍事威脅或經濟脅迫來改變現狀；此外，美方強調，對台灣和對中國大陸的政策很清楚一致，沒有改變。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）13日在台灣選舉結束後發布聲明指，「美國致力於維持兩岸和平穩定，且在不受脅迫與壓力的狀況下，以和平方式解決歧見。」

布林肯表示，美國期待與賴清德和台灣各政黨領袖們一起推動共享的利益和價值觀，在符合美國基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策下，促進美台長期的非官方關係。

美國 俞大㵢

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