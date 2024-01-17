否認民調作假 柯文哲：年輕族群加權 但投票率不如預期

2024年總統大選落幕，民眾黨總統候選人柯文哲落敗，他在臉書提出選後自我檢討，認為民眾黨在最後關卡，無法阻絕棄保、衝高得票率，或者爭取更多高齡長者的認同。柯文哲也強調，民眾黨內參民調「絕對不可能造假」，而是因年輕族群加權，投票率愈高就會與民調結果更接近，但是這次的投票率僅七成一，使結果不如預期。

柯文哲昨天深夜在臉書發文，提及這幾天有許多支持者，寄信或打電話到民眾黨中央黨部、地方黨部，乃至於自己的社群平台，寄來他們在監票過程拍下的影片，不管是票箱裡有夾層、數百張選票被人竊走，不然就是開票與唱票不一致。

柯文哲說，儘管中選會主委李進勇拍胸脯擔保，選務過程絕對沒有問題，但是這麼多大小不一的失誤，難免讓人民有所質疑，應該要有更好的方法。台灣遲遲無法推動網路或不在籍投票，也許讓許多人喪失公民權益，接下來民眾黨的8名新任立委，將會督促中選會加強數位化，避免人為失誤，並且跟上時代的進步。

柯文哲指出，他最後的得票率為26.5%，如果以封關民調來看，「大多數的民調都把我的支持度壓低，而且是長期刻意打壓，以營造棄保效應。特別是美麗島民調，一度做出我只有14%佔比，顯然失準」，而民眾黨的內參民調，選前評估是三足鼎立，最後也呈現巨大落差。

柯文哲說明，民眾黨的內參民調有兩種，一是全市話，二是市話加計手機，無論是哪一種，每次公布都有完整揭露選項報表、交叉分析表及各項原始資料，也開放大家下載檢驗，「絕對不可能造假。」

柯文哲說，全市話的封關民調，其實與結果非常接近，但是他們在評估選情時，採用加計手機後的數字，因為年輕族群平日很少接市話，必須加權計算才能貼近選舉人口母體樣本，只是這個調查結果要等於現實，就要看投票率高低，年輕族群投票率愈高，就會與民調結果更接近，但是這次的投票率僅七成一，使結果不如預期。

柯文哲也說，許多研究選情的學者都指出，2024年總統大選是「20年來最難預測」，因為這是一場真正的三人賽，各種突發事件，例如國家級警報、封關後多方違規釋出民調，甚至假冒鴻海集團創辦人郭台銘之名的信件流傳，也都可能影響選民的投票意願。

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