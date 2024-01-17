高端合約揭曉 新冠疫苗每劑881元

總統大選期間，高端是否揭露新冠疫苗合約，引發爭議。選後第三天，在高端董事會同意下，疾管署昨天傍晚舉行臨時記者會，公布合約內容，共五十八頁，其中最引人矚目的是疫苗價格。署長莊人祥表示，起初高端公司報價一劑九五○元，經過議價，降為單劑八八一元，多劑量八一○元。

曾因高端爭議，退出食藥署國產疫苗審查委員會的中研院院士陳培哲表示，疾管署身為簽約的利害關係人，公布合約公信力有限，除高端合約外，政府於疫情期間整體疫苗政策制定過程，都應公諸於世，才能化解社會疑慮；應由具有公信力，可與執政黨抗衡的新國會查閱相關文件、紀錄後，對外說明。

前疾管局長蘇益仁指出，高端疫苗演變為政治事件，摻雜著太多因素，以免疫橋接資料代替三期臨床，這是高端疫苗在專業上犯的最大錯誤；但如以戰備疫苗概念看當時的高端二期ＥＵＡ授權，因疫情緊急且缺乏疫苗可用，高端疫苗確實有它的貢獻。

「為何於選後公布合約內容，是否基於政治考量？」面對媒體提問，莊人祥表示，雙方簽訂合約，衛福部不能單方面公開內容，這會違反規定；高端公司昨天召開董事會，決議公開合約，疾管署尊重對方決定，因此採取最快的速度舉行記者會，對各界報告合約內容。

莊人祥說，疾管署及高端於二○二一年五月廿八日簽署採購契約，高端同年六月提出希望增補保密條款，因此在七月增加「五年的保密合約」；疾管署從二○二二年迄今共三次發函給高端，要求其同意公開合約內容，若是未經同意公開，則會違約。依規定，合約內封存五年，並非外界所說的卅年約定，疾管署不是只跟高端簽訂保密條款，與ＢＮＴ或莫德納也分別簽訂疫苗保密合約。

選前高端董事會內部會議錄音外流，與會人士提及高端疫苗「不能低於七百元」，超過七百元部分，統統拿到董事會；事實上，指揮中心二○二○年曾對外表示，一劑僅七百元，但疾管署最後採購價格卻是每劑八八一元。

莊人祥解釋，當時七百元係以疫苗總預算一一五億元，採購一五○○萬劑計算出來；當時為採購初期，各項資訊不正確，因此出現價差，且當時估價時不含冷鏈運送和其他作業費用。

疾管署在二○二一年二至五月與高端議價。莊人祥表示，一開始高端開出每劑要價九五○元，經疾管署極力爭取，每劑價格降至八八一元，多劑量每劑價格八一○元，價格較便宜，且配送的據點從一開始廿個，擴增到二百個點，價格還包含冷鏈、冷藏及疫苗接種受害救濟金。

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