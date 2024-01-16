再逼宮朱立倫下台 張亞中點名侯朱韓趙對敗選噤聲

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024大選落幕，國民黨內檢討聲浪再起。孫文學校總校長張亞中繼日前發文逼宮，今天在舉行記者會呼籲黨主席朱立倫勇於負責去職，莫再眷戀權位；同時點名此次國民黨總統候選人侯友宜、副手趙少康、不分區立委當選人韓國瑜，應摸著良心對此次敗選表達看法。

張亞中指出，這次國民黨的競選主軸是贏回政權、重現藍天，但很明顯這一次國民黨沒有贏回中華民國，而是讓一個務實的台獨工作者、繼續讓中華民國借殼上市。作為百年政黨的國民黨，如果不能勇於負責，讓廣大黨員藍軍失望，也讓全國民眾看不起。

張亞中指出，讓他痛心的是國民黨內無感、冷漠，敗選以後的侯友宜說他要負責，現在回到新北市繼續他的工作，他又能負什麼責？朱立倫選後發表短短幾個字就不見身影，也沒有表示負責；韓國瑜作為未來可能的立法院長，難道因為有了職務後，就對這麼重要的事情不發言了？趙少康作為戰鬥藍的代表，他因為曾經是局中之人，就選擇了噤聲了嗎？或只是讓幾位戰鬥藍的小朋友出來講一講？

張亞中批評，黨內面對敗選沒有勇於負責，反而不斷找理由。第一種理由是說，立委選得不錯，包括國民黨發言人選後，立刻開始替黨主席卸責；國家現在是總統制，沒有贏回總統，就沒有贏得執政權，也就沒有贏回這個國家。立法院只是最重要的監督權，「今天我們丟掉了一個芝麻餅，得到了幾個芝麻粒，這就值得驕傲嗎？」失去總統權力，其實就是大敗了。

張亞中表示，國民黨雖然是號稱最大在野政黨，但在立法院沒有過半，只要白色力量往綠的方面偏一點，國民黨在立法院，不見得永遠都是最大發言權的政黨，這有什麼好沾沾自喜的？再者，國民黨在立法院的獲勝是因為以前的底數太低了，現在只是打回應該有的樣子，又值得沾沾自喜嗎？

張亞中表示，另一種說法是，在關鍵時刻大家不要再分化、不要談黨主席下台的事情了，要團結。他要問，黨員還不夠團結嗎？含淚、含恨、含血投票還少了嗎？說團結只是永遠要大家團結在他的領導下，不想下台就說希望大家團結，這是什麼邏輯？這是什麼道理？

又說黨中央這次選舉已經辛苦了，大家不要再責難，黨中央已經盡全力了。張亞中質疑，民主政治是責任政治，諸葛亮會說馬謖在街亭一戰已經很辛苦了，希望繼續努力、繼續改革嗎？選戰誰不辛苦？請不要用黨中央已經很辛苦的這個理由來推卸自己的責任。

張亞中重申，「知恥近乎勇」敗選不可怕，敗選以後的態度才重要，政黨沒有問責的機制，一切船過水無痕，什麼事都沒有發生一樣。作為統帥、總教練的朱立倫，難道不該負責任？翻開中國國民黨的歷史，每一次中央選舉，只要是國民黨敗選，黨主席基本上從來沒有眷戀過而勇於負責。這個悠久的傳統要從2024年朱立倫開始破壞嗎？

他也質疑，國民黨現在還幻想跟民眾黨可以聯合在一起，在議會取得多數，但不要忘了白色力量也有自己的自主性，為什麼他們一定要跟國民黨合作？當2026年地方選舉開始，綠白在其他縣市不是不可能合作、把國民黨現有的市長拉下來，所以不要再寄望於其他政黨、要寄望於自己。

媒體詢問，若朱立倫不下台，是否可能推動罷免？張亞中說，黨章沒有罷免規範，但百年大黨是一個要臉的政黨，如果要靠罷免機制解決問題，這是國民黨的悲哀與災難。至於若朱立倫下台，會不會競選黨主席，張亞中未正面回應，只說國民黨人才濟濟，問題取決於朱立倫的一念之間。

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