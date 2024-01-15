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諾魯「突擊式斷交」上午11時45分才告知 外交部：對方心意已決

外籍狼師來台就業 監察院糾正移民署

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
監察委員紀惠容指出，某外籍教師M在海外涉性平案件遭驅逐出境，卻仍來台教課，糾正移民署，認為移民署處理不力。記者曾原信／攝影
監察委員紀惠容指出，某外籍教師M在海外涉性平案件遭驅逐出境，卻仍來台教課，糾正移民署，認為移民署處理不力。記者曾原信／攝影

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

監察院下午舉行記者會，針對100年底，內政部移民署接獲檢舉，一名外籍教師M，入境台灣前，曾在中國大陸與未成年學生發生性關係遭驅逐出境，而後又在瓜地馬拉偷看女學生胸部遭解僱等情事，但移民署僅派員至現場查核，以未發現犯罪即簽結。監委紀惠容批評，移民署身為管理國境，維護國家安全之主管機關，卻放任有安全風險的外師入境，因此通過糾正移民署。

監察委員紀惠容指出，某外籍教師M在海外涉性平案件遭驅逐出境，卻仍來台教課，糾正移民署，並呼籲政府檢討外國人來台從事教學工作相關管理機制。記者曾原信／攝影
監察委員紀惠容指出，某外籍教師M在海外涉性平案件遭驅逐出境，卻仍來台教課，糾正移民署，並呼籲政府檢討外國人來台從事教學工作相關管理機制。記者曾原信／攝影

移民署 瓜地馬拉 監察院

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