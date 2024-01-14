鄭運鵬帥兒「德德」曾是這個代言人 12年前嫩照曝光

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

民進黨現任立委鄭運鵬挑戰3連霸失利，不過助選的高顏質帥兒「德德」卻瞬間爆紅，讓鄭運鵬一夜間成為「國民把拔」，不過在2012年時，德德曾感染腸病毒，並一度在凌晨併發重症緊急送醫，順利康復後，鄭運鵬就帶著當時約5歲的德德，出席當時由衛生署疾病管制局衛教記者會，分享腸病毒照顧經驗。

德德的亮眼外型，也傳出有許多演藝圈經紀人表達高度興趣，鄭運鵬有望成為星爸，對於兒子的爆紅，鄭運鵬昨Po文自稱「鄭運鵬兒子的爸爸 敬上」，還要大家別忘記他才是鄭運鵬兒子的爸爸，相當幽默。

衛生福利部疾病管制署的前身，是衛生署疾病管制局，鄭運鵬當時分享，兒子在5月10日出現手足口病症狀，13日凌晨併發重症緊急送醫，腸病毒前期徵兆是嗜睡、沒有活力、持續嘔吐、肌躍性抽搐等，但小朋友確診腸病毒時卻完全無症狀，「重症來得很快，快到連流眼淚的時間都沒有」。

所幸經醫護人員盡心照護而康復出院，台大醫院小兒感染科醫師呂俊毅提醒，家長每日應檢查幼童，有無手足口病或疱疹性咽峽炎等疑似症狀，家中若有腸病毒病童，應特別注意其症狀變化，平時也應做好勤洗手及環境消毒等衛生習慣，因酒精或酒精性乾洗手液對腸病毒無效，鄭運鵬也在現場示範，調配居家環境消毒濃度（500ppm）的稀釋含氯漂白水。

衛福部疾管署衛教資訊指出，腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能採取退燒、止咳、打點滴等支持療法，絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症，在幼兒感染腸病毒後的5天內，家長與其他照顧者要特別注意病情變化。

如果孩子出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到大醫院，診所醫師如果發現腸病毒幼兒出現以上症狀，也請協助立即轉診大醫院。