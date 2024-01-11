選舉倒數48小時突拋「台灣的選擇」迷因掀網友熱議 陳水扁公布含義了
總統大選倒數2天。前總統的陳水扁今天在社群平台發出圖文，文字寫上的是「台灣的選擇」，由於民眾黨總統候選人柯文哲競選口號是「台灣的選哲」，引發網友熱議。不過，陳水扁也在留言處回覆網友，只是單純提醒1月13日睜大眼睛投票，民主社會尊重人民的選擇。
陳水扁的圖文，寫著五個字「台灣的選擇」，圖片是一隻大眼帶著禮帽，還有一隻小青蛙在這名獨眼人的肩上，引發許多討論。該篇圖文一出，引來許多柯粉湧入，紛紛留言「唯一選哲」、「謝謝阿扁巴巴大俠的支持」。
有網友問陳水扁，獨眼紳士是指什麼？陳水扁回覆，「迷因圖啦」。另有網友問，「水哥，唯一選哲？」扁則打趣回覆，「李遠哲？」
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