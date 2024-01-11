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國際報告稱賴清德是美國危險朋友 趙少康：威脅台海和平恐怖份子

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（左）上午陪同立委候選人賴士葆（右）車隊掃街，趙少康在受訪時拿出一份國際研究，稱美國三個危險朋友之一有賴清德。記者曾學仁／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左）上午陪同立委候選人賴士葆（右）車隊掃街，趙少康在受訪時拿出一份國際研究，稱美國三個危險朋友之一有賴清德。記者曾學仁／攝影

據外媒報導美國總統拜登有意在2024年台灣總統大選結束後，派代表團來台訪問，國民黨副總統候選人趙少康表示，非常歡迎代表美方對這次選舉重視。他也指出，根據國際風險機構評估，美國有三個危險朋友，其中之一就是民進黨總統候選人賴清德，所以他才說賴是「威脅台海和平恐怖份子。」

趙少康表示，美國願意派代表團來當然歡迎，代表美方對這次選舉的重視，但全球政治風險諮詢機構「歐亞集團」（Eurasia Group）指出，美國有3個危險朋友，以色列總理納坦雅、烏克蘭總統澤倫斯基，另外一位就是賴清德，另外兩個國家都已經打仗了，美國當然也會緊張。

趙少康認為，美中台三角關係台海應該和平，不認為美國聰希望看到台海戰爭，介不介入也是很大問題，「不進來會被罵，近來美國人也不見得願意。」

外媒詢問，怎麼看到台灣與美中關係，趙少康表示，平等關係是最好的，民進黨現今外交路線100%向美國靠攏，與中國不交流，或許可以是70%美國、30%中國，要有交流，他不認為拜登會喜歡中國領導人習近平，但他還是會溝通，過去八年蔡總統拒絕任何北京管道溝通。

美國 趙少康 台海

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