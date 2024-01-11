批柯文哲歧視原住民 民進黨：不自覺傲慢才可怕

民進黨發言人張志豪今天表示，民眾黨總統候選人柯文哲政見「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式」字句，引發歧視原住民爭議，柯文哲歧視言論多如牛毛，一直以來不僅歧視女性、仇女厭女，還歧視學歷跟職業、仇視弱勢，現在政見主張更歧視原住民，不尊重原住民的文化，充滿傲慢與無知。

張志豪指出，台灣族群多元，總統候選人應該要深刻了解各族群的文化和困境，相互理解包容共存，而不是帶頭歧視，絲毫不尊重原住民朋友。如同柯文哲過去仇女厭女的爭議發言也是，包括「有些台灣女性同胞直接上街嚇人」、「陳以真年輕又長得漂亮，坐櫃檯差不多啦」、「女性愈多的行業愈沒落」等言論，在在羞辱並傷害台灣女性，卻從來沒有正式道歉。

張志豪說，柯文哲也有嚴重的學歷歧視，爭議言論包括「台灣第一流的人才讀醫學院，二流的讀工學院，三流的商學院，讀法和農的佔第四第五，文學院的差不多第六流，藝術根本不入流」，間接吹捧自己讀醫學院多優秀，其他非醫學院的人民都不如他，柯文哲應該出面解釋，並向社會大眾道歉。

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