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台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

賴清德海外後援會歸國 相約1月13日完成最後任務

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
海外賴清德後援總會於今天舉行記者會，榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等600位海外鄉親從世界各地返台，為民進黨總統候選人賴清德拉票。圖／賴清德競選總部提供
海外賴清德後援總會於今天舉行記者會，榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等600位海外鄉親從世界各地返台，為民進黨總統候選人賴清德拉票。圖／賴清德競選總部提供

海外賴清德後援總會今天舉行記者會，榮譽召集人蔡仁泰、總召集人樊豐忠、執行長莊振輝、AMD董事長蘇姿丰之父蘇春槐等600位海外鄉親，從世界各地返台，為民進黨總統候選人賴清德拉票。

民進黨前主席卓榮泰表示，看到海外鄉親回國，內心非常感動，代表過去在海外跟鄉親說的1月13日，相約台灣承諾完成，最後的任務，就是送賴清德、蕭美琴進總統府。

卓榮泰說，全世界鄉親回台，是因為知道台灣的好，願意一起守護台灣，最後催票時間，要拜託海外鄉親跟朋友說千里迢迢回來，就是為了投下這張票，把對於台灣、民主、自由的熱忱，感染給身邊所有的親朋好友。

樊豐忠表示，今天參與的海外鄉親，涵括五大洲43國116個後援會。鄉親從很遠的地方過來，是因為這次的選舉非常關鍵。台灣選舉會這麼關鍵，正是因為大陸國家主席習近平很有野心，美國前國務卿龐培歐曾說，習近平野心比希特勒還大，在這種關鍵的時刻，誰當總統和哪個政黨來領導這個國家就變得很重要。

蔡仁泰指出，這次選舉關鍵之處，在於台灣要做下一個香港，還是要維持現狀。在野黨鼓吹台海的緊張是民進黨引起，全世界都知道問題是大陸引起的，試圖用武力試圖改變現狀。大陸是加害者，台灣是受害者，為什麼在野黨要檢討受害者，實在很難理解。他已經91歲，從美國坐飛機回來，是要拜託大家選給唯一守護主權的賴清德、蕭美琴。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 蕭美琴 賴蕭配 卓榮泰 蘇姿丰 龐培歐

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