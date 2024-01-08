國民黨操作棄保有用嗎？林佳龍：很難了啦

對於總統大選是否可能出現棄保，總統府秘書長林佳龍今天說，很難，民眾黨總統候選人柯文哲不是想像中可以棄保的人，也不是會被聯合政府引誘回來的人。

林佳龍上午接受廣播節目專訪，他對民進黨總統候選人賴清德選情有信心，但依然必須戒慎恐懼。林佳龍說，三人賽局已經很定型，關鍵是柯文哲這個變數，國民黨在操作棄保。但柯文哲不弱，尤其年輕人反應很熱烈，這個格局只要定型，對賴清德陣營會是比較期待的方向。

林佳龍表示，柯文哲不弱，國民黨總統候選人侯友宜也沒有很強，柯不弱是個人特質，周遭就是有年輕人投柯文哲，也會影響別人。侯友宜比較難有個人魅力，最後又陷入凱旋苑包租侯跟新莊土地問題，深陷泥淖，這些事情把侯友宜綁住，氣勢有天花板，比較難突破，目前是柯侯拉扯。

林佳龍說，目前格局差不多定了，就是全力衝刺，把支持者熱情衝出來，讓大家投票拉票，投票率高低決定選舉輸贏，這次總統立委一起選，又是三腳督，投票率大概不低。上次投票率高是因為反送中等香港事件，這次沒有外來事件，透過重複動員，七成跑不掉。

林佳龍表示，台灣選舉太頻繁，都是到最後才點燃，他去車隊掃街，民眾明顯一天比一天熱情，到最後大家都想表態，打招呼，比較慢熱，但最後勢還是會造出來。

對於國民黨操作棄保問題，林佳龍說，作用不大，可割可棄的都差不多了，基本盤早就回流，但侯友宜陷入包租侯跟新莊土地都更問題，變成宿主被攻擊，現在柯不弱，侯也沒有預期強，這個格局滿明顯的，柯文哲不是想像中可以棄保的人，也不是會被聯合政府引誘回來的人。

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