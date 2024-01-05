專訪／打造廉能政府 侯友宜：當選將訂國營事業「禁肥貓條款」

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰侯俐安／專訪
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統候選人侯友宜4日接受本報專訪表示，民進黨執政一黨獨大，大發國難財，他若當選，會全面調查所有爭議案件，並成立「特偵組」，優先調查全民關注的潛艦案、八八槍擊案、imB吸金案、疫苗採購案等，並加強制度防弊措施，重建官箴、打造廉能政府。他承諾，當選後訂定國營事業「禁肥貓條款」，五個主張是年輕化、績效化、專業化、公開化、清廉化。

侯友宜說，國營事業人事派任年輕化，除機構性質特殊需求外，原則上年齡不超過62歲，年滿54歲即更換；重視企業經營績效，比照民營企業訂定績效指標，績效連續不佳將考慮適任性；修正相關法規，高階管理人員應具五年以上與公司經營業務相關學歷或經歷，杜絕黑箱政治酬庸；公開徵選具技術或企業經營專業人才；重視人格品德操守，有不當行為一律不任用。

「上行下效，風行草偃。」侯友宜說，民進黨執政時，行政院副院長鄭文燦被法院認證上澳門酒店接受招待，其他人更是「桃花朵朵開」，外遇、婚外情不斷，從防疫高級官員至立法委員，民進黨對上層官員的不正之風視若無睹，甚至是大開升官之道，此舉對基層公務員會出現模仿作用。

侯友宜說，他將採取堅定措施重建官箴、打造廉能政府。他相信執政者與領導者行為對政府基層公務員、社會皆有深遠影響，因此從最高層、從自己開始，確保官場公開透明，加強監督機制，目標是創建一個公民可信賴、以廉潔和效率為台灣人民服務的政府。

侯表示，他曾提出治國三主軸「兩岸安定、能源有序、政府廉能」，讓民眾安居樂業、產業願意來台投資。蔡政府執政期間貪腐、槍擊、黑金掛勾是人民認為必須政黨輪替的主因，因此他會將「廉能政府」及「特偵組」視為重要的改革項目。

侯友宜 績效 民進黨

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