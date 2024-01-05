專訪／稱郭柯都是要角 侯 : 國會最大黨組閣 落實民主制衡

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷侯俐安江婉儀邱書昱林縉明／連線即時報導
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影
專訪國民黨總統候選人侯友宜。記者潘俊宏／攝影

大選藍綠白競爭激烈，明年國會可能三黨不過半，國民黨總統候選人侯友宜4日接受本報專訪表示贊成內閣制，他認為行政與立法的互動必須是有權有責，不能像民進黨獨裁政府，未來新政府要由新誕生的立法院不同黨派組成的「國會最大聯盟」組閣，真正落實「民主制衡、責任政治」。

侯友宜稱民眾黨是「好朋友」，只要理念一致都可為台灣努力，未來可共組聯合政府，把國家治理好，他一定用人唯才、不分黨派、用人用賢、充分授權。他也稱讚鴻海創辦人郭台銘與柯文哲都是國家發展過程的重要人士，盼能貢獻一己之力。

侯友宜也提到親民黨主席宋楚瑜，對宋任台灣省長時的執行力讚譽有加。他說，宋住新北市林口區，知道他做得不錯，對他表達支持，宋也特別關注台海安定問題，提醒他「治理國家不分黨派」，且要重啟海基、海協兩會交流，兩岸不以政治掛帥，政治放在最低位，以兩岸人民的福祉為先，讓兩岸人民安居，政治問題慢慢解決，化解歧異，「我與宋主席的理念一致」。

侯友宜也公開提到，未來當選會籌組聯合政府，用人唯才、適才適所，且聯合政府將會有3分之1女性及40歲以下青年，他也會18歲公民權，並把氣候正義跟環境權納入憲法，同時拒絕債留子孫，不再常態化特別預算。

侯友宜 台海

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