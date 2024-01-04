影／趙少康陪同林國春板橋車掃 民眾搖旗歡呼
國民黨副總統候選人趙少康今天陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，新北市是侯友宜的本命區，有不少支持民眾在路旁歡迎、搖旗吶喊，也有駕駛在紅燈等待時，拿著手機拍照、揮手加油，民眾的熱情也讓趙少康一直揮手道謝、或是用麥克風表達感謝。
但也有民眾騎著腳踏車好奇地看著，更有民眾大拇指朝下表達「不支持」的立場。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言