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影／趙少康陪同林國春板橋車掃 民眾搖旗歡呼

攝影中心／ 記者陳正興／新北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康（右二）中午陪著立委候選人林國春（右）在板橋地區進行車隊掃街拜票，趙少康向支持民眾揮手致意。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（右二）中午陪著立委候選人林國春（右）在板橋地區進行車隊掃街拜票，趙少康向支持民眾揮手致意。記者陳正興／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今天陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，新北市是侯友宜的本命區，有不少支持民眾在路旁歡迎、搖旗吶喊，也有駕駛在紅燈等待時，拿著手機拍照、揮手加油，民眾的熱情也讓趙少康一直揮手道謝、或是用麥克風表達感謝。

但也有民眾騎著腳踏車好奇地看著，更有民眾大拇指朝下表達「不支持」的立場。

國民黨副總統候選人趙少康（左）中午陪著立委候選人林國春（右）在板橋地區進行車隊掃街拜票。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康（左）中午陪著立委候選人林國春（右）在板橋地區進行車隊掃街拜票。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康中午陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，民眾拿出手機拍照、揮手致意。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康中午陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，民眾拿出手機拍照、揮手致意。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康中午陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，也有遇到不支持的民眾比出下台手勢。記者陳正興／攝影
國民黨副總統候選人趙少康中午陪著立委候選人林國春在板橋地區進行車隊掃街拜票，也有遇到不支持的民眾比出下台手勢。記者陳正興／攝影

趙少康 林國春

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