軍公教月退有望調升 李來希：為選舉而做 早該處理

行政院啟動公務員或遺族所領月退休金等定期退撫給與給付金額調整機制，溯及元旦起算。全國公務人員協會前理事長李來希表示，退休人員面臨高物價及養老問題都很焦慮，聰明的執政者早該處理，不是為了選舉而做。

行政院主計總處明天公布去年消費者物價指數（CPI），行政院長陳建仁指出，目前估算，自前次調整公務人員或遺族所領月退休金等定期退撫給與給付金額以來，CPI累計成長率可能超過5%，將與考試院啟動調整機制，政府也在去年預先編列預算。

李來希說，政府去年已知物價指數會達到調整軍公教退休金門檻，就是不願意、不情願調整，現職軍公教人員今年起加薪4%，退休人員逐年減少退休金，相對剝奪感非常強烈，民進黨2024年大選別想要有退休軍公教的票。

李來希指出，2022年軍公教人員同樣加薪4%，月退休金調2%，理由是法定的每四年檢討期限已屆，不得不調；這次是因CPI已破5％，請問退休金要調升百分之多少，為何不能向勞保一樣，CPI達5%即自動調整年金給付金額。

李來希說，民進黨政府選情告急，就開始亂丟訊息，以安退休軍教的心，如果真的苦民所苦，根本不用等四年，而是隨時視整體經濟環境通盤考慮，現在買日常用品那麼貴，物價指數與現實人民感受偏差太大。

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