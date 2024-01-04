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賴清德當選台海緊張 趙少康：未保和平的領導人無道德

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今出席文化界暨學界齊挺侯康活動，趙說，民進黨總統候選人賴清德若當選，台海立刻緊張。領導人不能夠給台灣帶來和平，那就是罪大惡極，最壞的領導人，最沒有道德的領導人。記者屈彥辰／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今出席文化界暨學界齊挺侯康活動，趙說，民進黨總統候選人賴清德若當選，台海立刻緊張。領導人不能夠給台灣帶來和平，那就是罪大惡極，最壞的領導人，最沒有道德的領導人。記者屈彥辰／攝影

國民黨副總統候選人趙少康今出席文化界暨學界齊挺侯康活動，趙說，民進黨總統候選人賴清德若當選，台海立刻緊張。領導人不能夠給台灣帶來和平，那就是罪大惡極，最壞的領導人，最沒有道德的領導人。

趙少康說，他留學完一回國在經濟部國貿局，那時他是二組專員，前副總統蕭萬長是四組組長，他認為第一分工作要獻給國家。

趙少康批民進黨貪腐，完全不顧傳統的倫理思想，他引「論語」，稱「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」「為政以德，譬如北辰，居其所，而眾星共之。」 上樑不正而下樑歪，今天台灣政治風氣搞得這麼壞，上面歪七扭八，下面跟著。上面大貪，下面就小貪。

趙少康接著說，他把國民黨總統候選人侯友宜講成賴清德，這是口誤。賴清德講中華民國是災難，怎麼是口誤？賴說少了憲法兩字，這不是口誤，中華民國跟中華民國憲法是一體兩面，賴不經意把心裡話流露出來。

趙少康說，今年1月13日，如果賴清德當選，不用等到520，台海立刻緊張起來，大家到底要選什麼樣的人？想要戰爭就選賴清德，想要貪腐就選賴清德。時任美國眾議長裴洛西來台灣後，中共飛機一天到晚越中線，戰艦天天繞台，美國能夠阻止嗎？

趙少康認為，現在不能給大陸任何的藉口，給藉口後就跑來了，理直氣壯。兩岸事務非常敏感，要非常小心，一步都不能走錯，對台灣來講，就是要和平，和平是最重要，領導人不能夠給台灣帶來和平，那就是罪大惡極，最壞的領導人，最沒有道德的領導人。最後呼籲在場與會者，多拉票挺侯康，集中選票。

今日文化界暨學界齊挺侯康，包括教育部前部長吳清基、總統府前資政趙守博、公教軍警消總會長劉盛良、國民黨秘書長黃健庭等皆出席力挺。

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 侯康配 賴清德 台海 兩岸關係

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