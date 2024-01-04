【專家之眼】圖利廠商：舊換新補助牴觸憲法平等權

去年新車市場銷售驚人，汽車達47.7萬台，年增11%，創18年來新高；機車也衝破87萬輛、年增18.61％，達三年來新高。新車銷量如此火爆，政府卻還在實施購買新車的補助，不僅缺乏必要性，還涉及違憲爭議。

每當政府的補貼方案即將屆期，受益者就會要求延長，讓補助不斷的延長。環境部車輛汰舊補助也不例外，該政策補助期限於去年底到期，去年底機車業者呼籲政府應延長辦理，否則機車市場將衰退一成。所幸環境部並未修正《淘汰老舊機車補助辦法》，延長該期限。惟還有舊換新空汙與貨物稅二大補助，分別將於今年與後年初屆至，未來勢必又會要求延長。筆者對此類政策效益的批判，已有二篇論述，本文不再贅述。值得關注的是，相關政策恐已牴觸憲法的平等權。

《老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法》出廠滿十年以上之燃油機車、燃油小客車、小貨車及小客貨兩用車、柴油大客車、大貨車，淘汰老舊車輛並新購電動機車、電動小客貨車、電動大客貨車、六期柴油大客貨車或油電混合動力車，可獲得一千到三萬元的補助。《貨物稅條例》第12條之5，報廢或出口登記滿一年之出廠六年(之後改為十年)以上車輛或機車，每輛汽車與機車可分別減徵五萬元與四千元。該政策獨厚汽機車的新車產業，限定只能舊汽車換同類的新汽車，舊機車也僅能換新機車，始能獲得空汙補助或貨物稅減徵。

《中華民國憲法》第7條：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」釋字第694號理由書明指：「憲法第七條所揭示之平等原則非指絕對、機械之形式上平等，而係保障人民在法律上地位之實質平等，要求本質上相同之事物應為相同之處理，不得恣意為無正當理由之差別待遇。」

《老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法總說明》指出立法目的：「淘汰老舊車輛換購新車或電動車輛具空氣污染減量效益。」《貨物稅條例》第12條之5，其立法意旨係為達成「節能減碳」政策目標，爰增訂該條文。倘認為以補助購買新車手段淘汰舊車，可達節能減碳目標，補助的對象無論是任何交通工具除新的汽車、機車外，電動輔助自行車或是自行車節能效果更好，老舊車輛換成年份低的二手汽機車也值得鼓勵，甚至直接汰舊不換購車輛才是真正零碳。故該規範限定補助對象，係屬無正當理由之差別待遇，已違反憲法第7條平等原則。

由以上前述分析，該政策只圖利新車產業，然對節能減碳效益有限，且牴觸憲法，應全面檢討。本文以為，建議廢除該補貼作法，至少於施行期限屆至後，不應再恣意延長。若未來還要提供補助也應從節能考量，最優先考量補助報廢老車者，其次為更換節能的自行車(含電輔車)，以及新能源與混合動力(HYBRID)載具，至於純燃油載具則應排除在補助之列。

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