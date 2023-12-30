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國民黨總統候選人侯友宜辯論會後記者會

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（圖）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（圖）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影

第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜會後表示辯論已經說很多，主要交給黨主席朱立倫與智庫執行長柯志恩回答記者的提問，他就補充部分內容即可。

第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（中）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（中）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（圖）會後表示辯論已經說很多，交給黨主席跟智庫執行長柯志恩回答。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（圖）會後表示辯論已經說很多，交給黨主席跟智庫執行長柯志恩回答。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（左）、黨主席朱立倫（右）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影
第十六任總統候選人電視辯論會後會，國民黨總統候選人侯友宜（左）、黨主席朱立倫（右）會後回答媒體記者的問題。記者許正宏／攝影

電視辯論 朱立倫

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