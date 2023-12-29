侯友宜稱勞保今年虧損900億 勞動部：基金整體沒虧損

2023年即將進入尾聲，2024年元旦新制即將上路。回顧今年年中，政府推出了學費補貼、租金補貼、成年禮、動滋券等政策，瞄準年輕族群狂砸補助，而明年元旦起政府又發出多項大紅包如加碼育兒津貼、社會福利補助、換購熱水器、軍公教加薪等。育兒族、老人、軍公教通通有獎，不過你可知零零總總加起來，政府竟狂砸了超過2000億的人民納稅錢嗎？

2023-12-28 13:36