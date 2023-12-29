侯友宜稱勞保今年虧損900億 勞動部：基金整體沒虧損

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

國民黨總統候選人侯友宜今晚在政見發表會抨擊民進黨守護勞工「說一套、做一套」，勞保年金改革至今放著不動，勞保債務達近12兆，今年虧損900億元，民進黨總統候選人賴清德身為黨主席、也曾任行政院院長，卻沒有為勞工朋友做過什麼事。對此，勞動部發聲明稿澄清，今年截至11月底，勞保基金投資收益938億，再加上政府撥補的550億，基金整體收支順差1千多億，沒有虧損。

勞動部表示，勞保是國家辦的社會保險，針對勞工保險財務狀況，勞動部一直密切關注及掌握。今年度截至11月底止，勞工保險基金投資收益為938億元，加上政府撥補550億元，整體收支順差1千多億元，並無虧損，且勞工保險基金累積餘額已成長至8601億元。

勞動部也強調，為維持勞保制度穩健運作，政府自109年起已連續4年撥補勞保基金，撥補金額由200億元逐步提高至450億元，明年也審酌政府財政狀況續增編1200億元。另於疫後特別預算已額外納編300億元挹注，以協助穩定基金流量。未來也會持續撥補，確保勞工給付權益。

勞動部 保險

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