賴清德喊健康台灣、改革健保 成立百億癌症新藥基金

民進黨總統候選人賴清德今天在政見發表會再度重申，他將打造「健康台灣」。他也說，健保已經走到不得不革新的地步，一定要確保健保能夠永續經營，要爭取多元的健保經費來源，但是也必須要去檢討各項支出的效益，讓健保可以持續保障國人的健康；他並再度強調推動護理師「三班護病比」入法及推動「百億癌症新藥基金」。

賴清德說，自從參選總統以來，他常常在想，相較於歷任總統，他可以額外貢獻給台灣什麼，基於他的醫療背景，他應該貢獻給台灣人民「健康」，他將團結醫界，結合社會各界，一起打造健康台灣，讓國人健康，國家更強，也讓世界擁抱台灣。

賴清德說，他的具體做法包括，第一，通過健康憲章，未來任何國家政策或重大建設，都不能夠違背國人的健康原則。讓「健康促進」，成為社會的主流。第二是擴大醫療支出，解決醫療人員的工作條件，例如護理師「三班護病比」入法，對於基層醫療及基層醫院點值，也應該保障在0.9以上，也要調升醫事人員的薪資，改善工作條件，讓更多人願意投入醫療這個領域，醫療品質才能持續提升。第三，除了精進醫療的服務品質，也要跟公共衛生、營養、健康促進、體育等跨領域合作，發揮健康促進的綜合效果。

賴清德說，第四，也必須要提出好的醫療的各項計畫，好比我國的嬰兒的死亡率還有待繼續下降，兒少的健康還有待持續加強，甚至於中壯年的，包括糖尿病、高血壓、高血脂的治療，也有許多改善的空間，尤其是年紀大的長輩，更需要政府來關懷，另外包括急、重、罕、難這些重大的疾病，也必須要給予協助，不僅僅幫助病人，也幫助家庭解決各項的問題。

賴清德說，第五，最重要的就是癌症，各位父老鄉親，癌症從民國71年到今天一直都是十大死亡原因之首，癌症是台灣人民健康的頭號殺手，每年剝奪走幾萬條寶貴的生命。就以去年來講，就奪走5萬1927條寶貴的生命，大約占去年整體死亡的24.9%，所以一定要擬定計畫，過去他在立法委員任內，推動了「癌症防治法」，要求政府匡列預算，從預防、篩檢、治療、復健到安寧療護，都應該要有系統性的照顧癌症的病人。

賴清德說，光在去年，根據這套法律，衛福部所做的篩檢，就超過四百多萬人次，也篩出了五六萬癌前期的病人。早期的患者，也因此可以早期發現、早期治療，拯救了數萬條寶貴的生命。但現在科技已進步，他將提出「百億癌症新藥基金」，不僅用來解決癌症家庭的負擔，同時可以讓癌症的病人，能夠接受最先進的醫療。

賴清德也談到健保，他說，健保制度的革新非常重要，健保制度從民國84年到今天，已經徹底改變了過去台灣社會因病而窮、因窮而病所衍生的種種社會問題。從感冒到器官移植，健保通通都有照顧，這幾十年來健保的滿意度一直都高達九成以上，但是健保制度已經走到不得不革新的地步了。

賴清德說，第一，一定要確保健保能夠永續經營，要爭取多元的健保經費來源，但是也必須要去檢討各項支出的效益，讓健保可以持續保障國人的健康。第二，一定要建立以人為本的大家醫制度，去整合醫院、診所還有長照以及居家服務等，落實分級醫療，重視基層醫療，讓整個服務能夠更加完善。第三，也必須要強化雲端先進的科技，來推動在宅醫療，以及遠距醫療，來保障偏遠地區民眾的健康。

賴清德表示，他對醫療人員非常有信心，台灣的醫療人員不僅僅專業高，服務品質好，而且熱誠有使命感，一年365天，在全國各個地方守護國人的健康，疫情期間更是站在第一線，肩負起守護國人健康、保護生命的重責大任。有道是，防疫視同作戰，戰爭時國軍是英雄，防疫時醫療人員是英雄，三年疫情已經過去了，他認為，醫療人員、防疫人員的肩上，都值得佩戴一枚勳章，「我們對未來的健康台灣有信心」。

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