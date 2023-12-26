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「覺得貴就不要租」遭綠營酸 趙少康：覺得貴就讓它沒租客、大降價

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
作家苦苓稱，國民黨副總統候選人趙少康（右3）說「凱旋苑覺得貴就不要租呀！」同理覺得侯康討厭就不要投。趙今受訪回應，本來討厭就不要選，討厭民進黨「賴蕭配」也不用選。記者翁唯真／攝影
作家苦苓稱，國民黨副總統候選人趙少康（右3）說「凱旋苑覺得貴就不要租呀！」同理覺得侯康討厭就不要投。趙今受訪回應，本來討厭就不要選，討厭民進黨「賴蕭配」也不用選。記者翁唯真／攝影

國民黨總統候選人侯友宜家族於文大旁的學生宿舍凱旋苑漲價爭議，作家苦苓於臉書上說，國民黨副總統候選人趙少康說得好「覺得貴就不要租」，同理覺得「侯康討厭就不要投」。趙今受訪回應，本來討厭就不要選，不過凱旋苑現在非學校宿舍，已與文大解約，覺得價錢貴就讓它沒租客，讓它打擊賠錢壓力大降價。

趙少康今至桃園中壢立委魯明哲一同車掃時受訪說，本來討厭就不要選，討厭民進黨賴蕭配也不用選，選舉本來就各有選擇，但文大宿舍是這樣，民進黨選舉日快到，奧步就出現造謠生事。

趙表示，當時大群館跟文大解約了，現在叫凱旋苑跟新光簽約，這種情況下已非文大宿舍、是外面房子，如果是文大學生宿舍價錢要管，但現在有幾個問題，說租金跟101價錢一樣，但101一坪5000元，凱旋苑一坪3000多元差很遠，但民進黨厲害，2分事實、8分造謠，2分的確有房子在學校附近以前是宿舍，其他的亂講一通。

趙說，現在不是宿舍回歸市場機制，覺得貴抵制不租讓他無租客，再看租金要不要下降，讓他受打擊賠錢壓力大降價。

至於被質疑國民黨說居住正義，但免頭期款是政府介入機制。趙表示，免頭期款是針對弱勢買不起房的人，政府幫忙付頭期款，並沒介入市場機制，房子賣多少錢還是多少錢。

趙指出，想要解決居住及年輕人問題，像新加坡雙軌制，政府提供的房很便宜非政府的就貴，台灣要解決問題，第一多提供社宅，公地不要賣了，公地留下提供房子給年輕人住，第二會漲價是社會繁榮努力結果，漲價要歸公要抽稅，敢漲就要抽稅，抽稅來做社宅，補助年輕人購屋租屋，否則現在喊打地價、居住正義喊多少年，因方法錯誤做不到。

宿舍 房子 頭期款

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