蘇煥智：賴老家2007年並非萬里現址 賴清德說謊

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智日前替台南市第一選區立委候選人魏耀乾站台時表示，民進黨總統候選人賴清德2007年母喪時，他與當時台南縣副縣長顏純左前往捻香，喪宅地點並非萬里現址，賴清德面對老家爭議，根本說謊。

蘇煥智指出，當年賴家不是現在萬里中福路84號，且非2樓建築，而是一般平房；就算有工寮，也不是現在的84號，絕非賴清德口中所說是父親留下的工寮，應是2004、2005年賴清德母親買下的，且根據2002年航照圖顯示，該地址2002年以前為空地，賴硬稱是父親留下的工寮，是說謊。

蘇煥智說，賴清德指礦區無法蓋房子，是長期受害，但早在2002、2003年，賴清德早已擔任兩屆立委，萬里鄉親有困難，賴身為立委應為鄉親打拚爭取，把礦區工寮依區域計畫法變更為能蓋房子的鄉村區，5年通盤檢討便可提出解決，但賴清德公職達20幾年，未能為故鄉解決問題，竟將自家違章硬說是工寮，面對真相連說實話都做不到人，哪有資格當總統。

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