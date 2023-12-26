快訊

獨／偏激國三生為乾妹出氣犯命案 警曝郭生性格：常逞凶鬥狠

「飛機座位被坐走」旅客控返台班機重複開票 星宇航空致歉加強管理

國三男學生遭砍...「我們已做好準備」阿姨怒控：教唆的女生最可惡

蘇煥智：賴老家2007年並非萬里現址 賴清德說謊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智。本報系資料照
台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智。本報系資料照

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智日前替台南市第一選區立委候選人魏耀乾站台時表示，民進黨總統候選人賴清德2007年母喪時，他與當時台南縣副縣長顏純左前往捻香，喪宅地點並非萬里現址，賴清德面對老家爭議，根本說謊。

蘇煥智指出，當年賴家不是現在萬里中福路84號，且非2樓建築，而是一般平房；就算有工寮，也不是現在的84號，絕非賴清德口中所說是父親留下的工寮，應是2004、2005年賴清德母親買下的，且根據2002年航照圖顯示，該地址2002年以前為空地，賴硬稱是父親留下的工寮，是說謊。

蘇煥智說，賴清德指礦區無法蓋房子，是長期受害，但早在2002、2003年，賴清德早已擔任兩屆立委，萬里鄉親有困難，賴身為立委應為鄉親打拚爭取，把礦區工寮依區域計畫法變更為能蓋房子的鄉村區，5年通盤檢討便可提出解決，但賴清德公職達20幾年，未能為故鄉解決問題，竟將自家違章硬說是工寮，面對真相連說實話都做不到人，哪有資格當總統。

賴清德 蘇煥智 台南

延伸閱讀

蘇貞昌為蔡培慧輔選背書 避談賴清德萬里違建爭議

第二場總統電視政見會2時舉行 柯侯賴再交鋒

賴皮寮爭議 趙少康批賴清德：猶豫不決牽拖一大堆

影／批南檢包庇賴清德驗收爐渣 陳致曉：如何愛台灣

相關新聞

蘇煥智：賴老家2007年並非萬里現址 賴清德說謊

台灣維新黨召集人、前台南縣長蘇煥智日前替台南市第一選區立委候選人魏耀乾站台時表示，民進黨總統候選人賴清德2007年母喪時...

陳建仁：新北市府發言讓礦區居民惶恐不安

行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪，媒體詢及副總統賴清德老家爭議，侯友宜批過去閣揆對礦區居住權都未回應的問題表示，已請內政部...

蘇貞昌為蔡培慧輔選背書 避談賴清德萬里違建爭議

行政院前院長蘇貞昌上午來到竹山，為立委候選人蔡培慧助威打氣，呼籲鄉親在明年選舉一定要支持對的人，讓蔡培慧連任做服務，在地...

古巴拒中華民國護照入境？外交部：洽查中

台灣旅客赴古巴旅遊遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部表示，已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，國人在...

藍營批萊豬開放沒把關 外交部：過程從未犧牲國人權益

國民黨立委候選人徐巧芯說，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，與美方討論開放萊豬時，未提及採取豬肉原產地強制標示的...

謝立功對黃珊珊訂KPI 民眾黨茶壺風暴為何選前就引爆？

2024年總統大選進入倒數3周，民眾黨總統候選人柯文哲桃園、台南、高雄等地造勢場合，場場人潮爆棚，讓柯營士氣大振。不過就在此時，民眾黨前秘書長謝立功、中央委員張凱鈞卻大動作開記者會，對競選總幹事黃珊珊訂下兩大KPI。外界不解一場白營茶壺內風暴，為何選前即引爆？而此一話題，很可能在選後衝擊白營。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。