調查局調查班第60期結業 蔡英文總統提三期許

蔡英文總統上午前往位於新店的調查局本部參加「法務部調查局調查班第60期結業典禮」，國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮。

調查班第60期共計129位學員結業，其中男性76位、女性53位，包含憲兵上尉隨班附訓1位；其中6人通過律師考試、2人通過會計師考試、19人通過國安、財稅、警察、衛生技術、土木技師、監獄官、資訊處理等各類高考、特考或證照。

蔡英文總統在致詞時對結訓學員提出三項期許，首先要求學員堅守自由法治，讓民主永續發展，第二掌握時代動脈，人工智慧在各領域都有廣泛的應用，不當使用會對國家安全與人身造成傷害，期許對數位科技的掌握。第三落實嚴謹的紀律與行政中立。 蔡英文總統（前中）上午前往位於新店的調查局本部參加「法務部調查局調查班第60期結業典禮」，國安會秘書長顧立雄（前左三）、法務部長蔡清祥（前右三）、最高檢察署檢察總長邢泰釗（前左二）及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥（前右一）等並與所有結業學員合影。記者黃義書／攝影 法務部調查局調查班第60期上午舉行結業典禮，你獲得前三名分別為第一名張家銘（中）、第二名彭士芳（右）及第三名胡耀仁（左）。記者黃義書／攝影 蔡英文總統（前中）上午前往位於新店的調查局本部參加「法務部調查局調查班第60期結業典禮」，國安會秘書長顧立雄、法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長邢泰釗及憲兵指揮部指揮官鄭禎祥等貴賓到場觀禮，並與所有結業學員合影。記者黃義書／攝影

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