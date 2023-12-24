柯文哲核心支持者漸流失 林濁水嘆：慘！

美麗島電子報12月23日公布最新民調，民進黨總統候選人賴清德支持度37.5%、國民黨總統候選人侯友宜支持度32.6%，民眾黨總統候選人柯文哲支持度則為16.3%。前民進黨立委林濁水的臉書發文指出，柯文哲的中立民眾支持度13%，高學歷民眾支持度24%，輸給賴清德、侯友宜，年輕人支持度27%輸給賴清德，大嘆一個字，慘。

根據美麗島電子報最新民調，林濁水發現柯文哲支持度有驚人變化，他指出，柯文哲的中立民眾支持度13%，賴26%，侯19%；高學歷民眾，柯24%，賴29%，侯33%；年輕人（20歲到29歲），柯27%，賴35%，侯20%。

柯文哲在高雄岡山造勢活動，號稱5萬人參與。林濁水表示，2020年的國民黨總統候選人韓國瑜總選總統，韓粉愈聚愈壯盛，氣勢驚天動地，韓粉所至寸草不生，結果是持度一路崩潰。現在柯文哲支持度跌跌不休，相應的也是群眾氣勢如虹，究竟歷史會不會重演？

國民黨副總統候選人趙少康請韓國瑜號召韓粉歸隊，林濁水說，韓粉果然歸隊了，但是不幸歸的並不是侯康隊，看來韓趙都既嚇又頭痛，原因在於韓粉有兩種，一為深藍，一為庶民，庶民粉強烈反權貴。老深藍在同溫層中嗨過頭，活在時空膠囊中，搞不清楚膠囊外狀況，靠1%同溫層自嗨救侯，真慘的是國民黨。

林濁水觀察，趙少康登記副總統候選人前，侯友宜支持度從10月25日的20.5%，升到11月23日的31.1%。不到一個月上升10.6%，趙少康登記副總統後，到了12月23日，支持度升到32.6%，同樣一個月升了1.5%。同樣一個月，柯文哲民調崩盤，掉了10%，侯友宜跟著上升，數據差這樣多，的確是非凡，真正非凡的是藍數學，好1%大於壞10%」。

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