侯友宜揚言設特偵組查疫苗案 陳時中：用黑手製造另一個白色恐怖？
國民黨總統候選人侯友宜昨天政見發表會表示要重啟特偵組，也要徹查疫苗案。衛福部前部長陳時中今反嗆，「這是另外一個黑手製造另外一個白色恐怖嗎？」台灣法治體系完整，若覺得不好，應好好討論通盤檢討，這樣貿然發言，不思考國家體系，當總統是否合適？
陳時中表示，因為疫苗他已被告6、70件，地檢署已全數偵查完畢，侯友宜說要重啟特偵組其實是威脅台灣人，台灣是法治國家，檢察、法院的體系是完整的，若要重啟「是法務部長或檢察總長或他本身去指派一個特偵組嗎？」他痛批，貿貿然然的發言，不去思考整個國家法治的重要性，這樣的總統是否適格？
陳時中強調，不是說不能偵查，但要怎樣去形成一個偵查體系，目前優秀的檢察官都在，如果覺得不好，應好好討論怎樣去通盤檢討，而不是說要成立特偵組，這是另外一個黑手製造另外一個白色恐怖嗎？
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