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柯文哲持分農地違規使用屬實 竹市府：30天內限期改善

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲被爆名下持分的新竹市隆恩段農牧用地違規使用。記者張裕珍／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲被爆名下持分的新竹市隆恩段農牧用地違規使用。記者張裕珍／攝影

民眾黨總統候選人柯文哲被爆名下持分的新竹市隆恩段農牧用地違規使用，還對外承租停放多輛遊覽車，柯文哲對此表示「不會賴皮」，將盡速刨除瀝青。綠營民代呼籲柯文哲把農地還給農民、時力立委邱顯智也直指農地當停車場營利行為，違規情節嚴重。竹市府今天派員會勘確認違規屬實，要求30天內限期改善，恢復農地使用。

柯文哲持分擁有的隆恩段1320地號係屬特定農業區農牧用地，昨晚遊覽車業者漏夜將12輛遊覽車停往他處，柯文哲也表明將刨除瀝青，民眾黨新竹黨部主委李國璋協助處理，今天聯繫代書了解地籍資料與土地鑑界，將於下午3點拉封鎖線並張貼施工告示。

針對柯文哲農地未農用引發爭議，民進黨市議員曾資程說，農地未農用鋪上瀝青當收費停車場使用和民眾黨標榜的土地正義居住正義價值悖離，他也要提醒柯文哲應該回溯到停車場使用前的農貌樣態，市府也要嚴格把關監督地底填方是否有事業廢棄物。

曾資程也認為，農地有五名地主持有，柯文哲原本稱不了解土地管理情形，並非代表簽訂租約的人，但昨天就能一聲令下說要開挖就開挖，說法形同自打嘴巴。他也直言柯文哲稱要把國家還給人民，如今農地爭議被揭露，是不是應先將農地還給農民？

時代力量立委邱顯智表示，身為政治人物要受到非常嚴格的檢驗，因為是掌握有權力的人，柯文哲作為總統候選人，土地要如何使用就該怎麼使用；無論是柯文哲的農地還是民進黨總統候選人賴清德的自家違建也是，基本上都要依法處理。

邱顯智表示，政治人物必須做良好示範，若有權力的政治人物都沒有遵守法律規定，要該如何要求人民守法。柯文哲當然要盡快處理，讓農地回復原狀，因為法律有其明確規範，尤其農地還租用停遊覽車的營利行為情節嚴重，要盡快處理。

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