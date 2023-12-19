時力黨團提長照3.0政見 倡住院返家到社區支持無縫銜接

時力立委王婉諭等人今天舉行記者會，提長照3.0政見，她指出，提升長照服務品質的關鍵，在於長照經費的穩定，近幾年政府運用稅收布建資源已有相當成果，應重新思考長照的發展方向，由廣布資源改為提升長照的服務品質。

王婉諭指出，目前長照仰賴房地合一稅、遺贈稅等機會稅，收入並不穩定，且經費規模已達800億天花板，恐難繼續增加，台灣長照發展已面臨嚴重的瓶頸。根據勞動部調查，台灣有約230萬人因照顧失能、失智家人而影響工作、每年有約13.3萬人因照顧而離職，這已成為嚴重的國安問題

王婉諭表示，長照悲歌、照顧殺人不斷在台灣社會反覆上演，長照制度須從稅收制轉變為社會保險，應建立長照保險制度，大幅增加經費支援；其中長照目前主要服務輕中度失能者，但中重度者卻難以得到完整服務，照顧責任社會化是當前台灣社會必須行走、無可迴避的道路。

時代力量不分區立委候選人林依瑩表示，長照保險的推動相當關鍵，必須從降低長照的需求源頭做起，包括加強預防照顧，以及推動例如不老騎士、不老棒球等活動，創造舞台讓長輩活躍老化，藉此去延緩老年人的失能，創造生活品質。

林依瑩說，自己投入長照超過30年，她觀察發現，長照服務雖有增加，但仍相當零碎化，應從住院返家到社區無縫銜接，走向小型社區化，並結合志工創造互助網絡；支付制度也應改革，從碼別制改為包裹式支付，避免服務的整合受到太多行政框架的限制。

台灣在宅醫療學會常務理事陳英詔表示，醫療長照是相互關聯的，長照也要注意高齡者的醫療需求，目前可使用在宅醫療的人有限，其根本問題在於給付僅來自健保，造成供給面不足；未來應涵蓋因在宅醫療所生的社會成本，一部分由長照來給付、一部分由健保署支付，不要讓在宅醫療成為僅有少數人可以使用的服務，而是要讓所有需要在宅醫療的人，都能夠得到服務。 時力立委王婉諭、不分區立委候選人林依瑩等人今天舉行記者會，提長照3.0政見。記者歐陽良盈/攝影 時代力量立法院黨團舉行「時力長照3.0」記者會，台灣在宅醫療學會常務理事陳英詔（左起）、立委王婉諭、不分區立委候選人林依瑩、亞洲大學教授陳孝平。記者曾原信／攝影

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