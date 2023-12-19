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獨／分水嶺之戰！侯友宜周六凱道造勢 「反貪腐」雷射光束打上總統府

聯合報／ 記者楊正海張曼蘋洪子凱林麗玉鍾維軒卜敏正／連線即時報導
國民黨總統候選人侯友宜周六將在凱道舉辦全國大會師，形成「分水嶺之戰」。本報資料照片
國民黨總統候選人侯友宜周六將在凱道舉辦全國大會師，形成「分水嶺之戰」。本報資料照片

聯合報最新民調顯示，國民黨「侯康配」追平民進黨「賴蕭配」，國民黨總統候選人侯友宜周六將在凱道舉辦萬人大造勢，營造選前黃金交叉的「分水嶺之戰」。藍營指出，各地里長遭約談，已讓基層激憤，雙北將全力動員，至少4萬人上凱道，再現「納斯卡線」；侯辦發言人詹為元預告，凱道造勢當晚目前規畫將雷射光束「反貪腐」等字眼打上總統府，訴求民進黨執政造成龐大民怨。

國民黨北市黨部主辦本周六凱道造勢，黨部主委黃呂錦茹表示，凱道若占滿約2萬人，目標當然希望能溢出，預估加上自發民眾可達4萬人；本次訴求改變、繁榮經濟、創造和平，將動員基層造勢，另外，國民黨中央也會協助，例如社團部分、客家、軍公教、宗教團體，也至少達2萬人。

黃呂錦茹說，這次大選前，有41名台北市里長被指控涉嫌接受優惠價格赴陸旅遊違反「反滲透法」，遭約談的里長大多在大安、文山、松山、信義藍營的票倉，基層已經炸鍋，認為是檢方朝最藍的地方下手，其中無黨籍偏綠的里長也有去，為何都沒有被約談？

黃呂錦茹表示，因基層反彈，被約談的里長不怕被約談，也會參加造勢，北市黨部也幫被約談的里長請律師，並請市府民政局協助，法令沒有規定里長不能赴大陸。

國民黨新北黨部主委黃志雄也說，新北本來9區就有競選總部，大的選區就負責2、3台遊覽車，小的選區就動員1台，基本上要動員個50台遊覽車都不是問題。

侯友宜新北競總主委蔣根煌指出，大造勢勢必會動員很多人參加，只是最後還是要看黨中央安排。國民黨新北市議員呂家愷表示，議員都準備好主動參加，都會動員自己的力量過去，力求藍營大團結。

國民黨北市立委候選人羅智強說，對北部支持者來說有地利之便，會盡力配合黨部動員，包含自己有很多網路直播節目宣傳，也會在臉書號召支持者一起上凱道，地方上也有加強宣傳力道，包括婦女會、青年團、里長聯誼會等都會和地方黨部一同號召。

高雄市農會理事長蕭漢俊說，陸戰氣勢不可忽視，一場聲勢浩大、成功造勢活動，不僅可凝聚地方支持者信心，更有助於吸引中間選票支持，就像當年高雄市前市長韓國瑜的「三山造勢」，不僅讓選戰氣勢翻轉，也成功讓韓流籠罩全台。高雄目前最大的活動是明年1月7日「南台灣的怒吼」時代大道造勢活動，目前規畫至少5萬人參加造勢，要讓執政者看見群眾的力量、聽見人民的聲音。

對於藍營大造勢，民進黨新北市立委候選人羅致政表示，從現在到投票還有20幾天，賴這邊所有行程很早就規畫，包括到全台各地造勢，不會隨著對手的動作而有大的改變，相信各政黨都要拚氣勢，目前從各民調看起來民進黨還是領先，所以黨內還是很有信心。

民進黨台北市黨部主委張茂楠說，台灣人民感受蔡總統執政8年經濟富庶、防疫有功，無論其他政黨如何辦活動，民調起起伏伏也會參考，但對台灣堅持信念沒有打折空間，民進黨會依照自己的步調往前走。

國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右二）周六將號召支持者上凱道。本報資料照片
國民黨正副總統參選人侯友宜（左二）、趙少康（右二）周六將號召支持者上凱道。本報資料照片

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